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Bir ilin emniyeti onu bulmak için harekete geçti

Van'da pusette bebeği olan kadına şiddet uygulayan adamın bulunması için Van Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:12
Bir ilin emniyeti onu bulmak için harekete geçti

7 kişilik özel ekip, kadına şiddet uygulayan adamın bulunması için seferber oldu.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dün meydana gelen olayda, yakını ya da eşi olduğu tahmin edilen bir adam, pusette bebeği olan kadına şiddet uygularken cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin medyada yayınlanması üzerine Van Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Subesi ekipleri tepkilere neden olan bu kişinin tespit edilerek yakalanması için 7 kişilik özel bir ekip kurdu. Kurulan ekip görüntüleri inceleyip, çevredeki Mobese ve diğer kameraları da faydalanarak iz sürüyor. Yetkililer, kadına şiddet uygulayan kişinin bulunması için dün geceden bu yana çalışmaların yoğun olarak sürdürüldüğünü ve kısa zamanda sonuca ulaşılacağını söyledi.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde ağlayan kadının üzerine yürüyerek tekme adan adam ve ağlayan kadın görülüyor. Kadın ağlamaya devam ederken bile bu kişinin tekme atmayı sürdürmesi üzerine kadının pusetteki bebeğini alarak uzaklaşırken, erkeğin arkasından yürümeye devam ettiği görülüyor.

Kadın Hakları Aktivisti Zozan Özgökçe, görüntülerin rahatsız verici olduğunu, Van Emniyet Müdürlüğü'nden bu kişinin bir an önce bulmasını istediklerini söyledi. Özgökçe, caddede tekme atan adamın bulunmasından sonra da kadına ve bebeğe destek verilmesi gerektiğini kaydederek, "Muhtemelen bu olay evde de devam ediyordur. Buna benzer maalesef çok olayla karşılaşıyoruz. Herkesi derinden üzen bu soruna sorumluların köklü çözüm bulmaların istiyoruz" dedi.

 

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 13:12
  1. Van
  2. Van Emniyet Müdürlüğü
  • Güney DoğuluGüney Doğulu58 dk önce
    Islam barış demektir. Şiddetin islamda yeri yoktur. Islam sabır ve merhamettir. Kendini savunamıyan aciz bir kadına saldırmak kişinin müslüman ahlakında uzak, vicdansız ve Allah'tan c.c. kormadığının ifadesidir. Birisinin bir hatası varsa kanunlar ölçüsünde hesabı sorulabilir. Ama böyle değil. Kanunlar bu şiddetincezasını vermelidir.
  • Senan AbuzarovSenan Abuzarov1 sa önce
    kadınlara, çocuklara, yaşlılara, hayvana ve doğaya yönelik şiddet, katliam, tecavüz gibi vahşet içeren eylemlerde bulunanlar asla türk milletinden değiller. türk milletinden olamazlar onlar ancak hainlerdiler. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara, hayvanlara ve doğaya şiddet, katliamlar, cinayetler ve tecavüzler uygulayanların kökünü bu topraklardan kurutacaksınız yeter artık kurutacaksınız
  • Dağınık deliDağınık deli1 sa önce
    Vay be ne adammış peşine bu işlerde mahir 7 tane devlet maaşlısı zaptiye verilmiş . Kocası veya her kimse çevredeki duyarsız davar sürüsü varken devlet aciz kalır problem davarlarda adambelliki öfkeli ve kendi acızlığını iletişimsizliğini böylehayvanca gideriyor. yani kendini davar sürüsü içinde kurt zannediyor .eğer çevresindeki ler davar değildeaslan olsaydı kuyruğunu kısıp kaçan çakal olduğunu hatırlardı.toplumca davardanda beteriz.
  • AsenaAsena1 sa önce
    Allah rızası için bu çakalı yaşayan polisde bunu tekmelesin.
  • Adsız.Adsız.1 sa önce
    Köklü çözüm Allah sevgisi ve Allah korkusudur,o da ancak iman ve eğitimle olur....
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