Bir 'Hero' gözaltısı daha!

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı bölümü 2. Sınıf öğrencisi R. Ö. arkadaşlarıyla beraber çarşıda gezerken tişörtündeki Hero yazısı yüzünden bir anda terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen R. Ö.'ün babası Eyüp Ö. bu durum karşısında şaşkınlığını dile getirirken bu tişörtlerin yasak olduğunu bilmediklerini oğlunun bu tişörtü aylardan beri giydiğini kendisinin de, oğlunun da FETÖ ile hiçbir alakasının olmadığını söyledi.