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Bir haftadır yanan tanker sonunda battı!

Doğu Çin Denizi'nde geçen hafta CF Crystal isimli bir nakliye gemisi ve 136 bin ton petrol taşıyan Sanchi tankeri arasında bir gemi kazasının gerçekleşmesinin ardından bir haftadır yanan tanker battı.

14 Ocak 2018 Pazar 19:35
Bir haftadır yanan tanker sonunda battı!

CF Crystal gemisindeki mürettebat kurtarılırken, Sanchi tankerinin 32 mürettebatı kaybolmuş ve Sanchi tankeri alev almıştı.

Uzmanlar, tankerin yanmasıyla çevreye yayılan gazın bir çevre felaketine yol açabileceğini söylemişti. Bir haftadır Çin'in Şangay kıyısına yaklaşık 160 mil uzaklıkta yanan Sanchi tankeri bugün battı. Çin, Güney Kore ve ABD donanmasının da katıldığı uluslararası arama kurtarma çalışmaları sırasında yetkililer Sanchi tankerine ait olan kara kutuyu ele geçirdi fakat kutu zehirli duman ve aşırı sıcaklık sebebiyle incelenemedi.

32 KAYIP MÜRETTEBATI KURTARMA ÇALIMASI DEVAM EDİYOR

Sanchi tankerinin 32 kayıp mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, gemi kazasının nedeni hala bilinmiyor.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 19:35
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