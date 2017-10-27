Bir hafta içinde 2 komutanını kaybettiler

İran medyası, Deyr Ez Zur’daki Şii milislerin eğitmeni olan Şaban Amiri’nin Deyr Ez Zur’daki çatışmalardan başından isabet aldığı mermiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tahranlı Şaban Amri’nin cenaze töreninin bu sabah Tahran’da yapılması planlanıyordu. Amiri’nin cenaze törenine üst düzey İranlı yetkililerin de katılması planlandı.

Bu hafta başında da İran medyası, Devrim Muhafızları lideri Mustafa Nabi’nin öldüğünü duyurmuştu. Nabi, Heyet Tahrir Eş Şam ile giriştiği çatışmada Halep’te ölmüştü.

Şaban Amiri, bir hafta içinde Suriye’de ölen ikinci İranlı üst düzey Devrim Muhafızları komutanı oldu.