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Dövmelerini silerken vücudunu yaktılar!

Bakırköy’de bir güzellik merkezinde dövmelerini sildirmek isteyen Yeliz S.'nin kollarında lazer uygulaması sonunda yanık izleri oluştu. Güzellik merkezindeki 3 görevli hakkında bir yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 12:10
Dövmelerini silerken vücudunu yaktılar!

Yeliz S. (25), Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda şunları anlattı: “Yıllar önce sağ ve sol bileğimin alt kısımlarına yaklaşık 10 santim uzunluğunda dövme yaptırmıştım. Yeni işim nedeniyle dövmeleri sildirmek için 23 Temmuz 2016’da Bakırköy’de bir güzellik merkezine gittim. İşyerindeki Irmak ismindeki kişinin ‘Kesinlikle iz kalmayacak, bunun size garantisini veriyorum’ dedi. Lazerle 4 seansta silebileceğini söyledi.

DAHA KALICI HALE GELDİLER

Lazer uygulamasını güzellik merkezinin doktoru olan Irmak isimli kişi yapması gerekirken başka bir çalışan olan Esra isimli kişi yaptı. Lazer uygulaması yapıldıktan sonra cildimde 3. dereye yakın yanıklar, lezyonlar, çöküntü ve çukurlar oluştu. Sonrasında ise kabararak kalıcı kırmızı kitlelere dönüştü. 2,5 ay geçmesine rağmen cildimde his kaybı ve yanma mevcut. Dövme izleri daha da belirgin hale geldi. Gittiğim cildiye uzmanı izlerin kalıcı olduğunu söyledi"

İDDİANAME HAZIRLANDI

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, güzellik merkezinin yetkilisi ve çalışanları olan şüphelilerin meslek ve sanatta acemi ya da yetersiz olmaları sebebiyle dövme silme işlemini gerektiği gibi yapmadıkları, bu nedenle de müştekinin kollarında Adli Tıp raporuna göre basit tıbbi müdahale ile iyileşebilecek nitelikte yaralanmasına neden oldukları ifade edildi. Lazer işlemini uygulayan Esra K. ile yetkililer Hasan A. ve Necla B. hakkında taksirle yaralama suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

“KENDİ SUÇU”

Şirket yetkilisi Hasan A. ise yaptığı açıklamada “Irmak isimli satış elemanı, doktor falan değil, Yeliz hanımla çok samimiydiler. Estetisyenimiz Esra K. kendisine ‘Sen bronzsun tatilden gelmişsin’ diyerek lazer yapmak istememiş. Irmak hanım yapabileceğini söylemiş. Irmak’ı işten çıkardık. Yeliz Hanım yanmış olduğu halde bize ödemesini yaptı. Biz her şeye rağmen tedavi masraflarını karşılamak istedik. Herkese uyguladığımız tedaviyi uyguladık. Biz dövmeleri kalıcı olarak çıkarıyoruz. Ancak yazın lazer tedavisine almıyoruz. Güneşlenip gelmeseydi bu sorun yaşanmayacaktı” dedi.

 

 

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 12:10
  1. Dövme sildirme
  2. İstanbul
  3. hapis cezası
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