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Bir günde tepetaklak… Tarihin en sert düşüşü

New York borsasında endeksler, yatırımcıların satış pozisyonu almaya devam etmesiyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

06 Şubat 2018 Salı 03:55
Bir günde tepetaklak… Tarihin en sert düşüşü

Dow Jones Sanayi Endeksi 1.175,00 puan (yüzde 4,60) azalarak 24.345,96 puana geriledi ve puan bazında tarihteki en sert günlük düşüşünü kaydetti.

Standard & Poor's 500 Endeksi 113,16 puan (yüzde 4,10) düşüşle 2.762,13 puandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 144,92 puan (yüzde 1,96) azalarak 7.240,95 puandan günü tamamladı.

Ayrıca, Dow Jones Sanayi ve Standard & Poor's 500 endeksleri bu sene başından elde ettikleri tüm kazançları kaybetmiş oldu.

Endekslerdeki sert düşüş cuma günü ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerin ülkede faiz artırımı olasılığını yükseltmesiyle başlamıştı.

Son iki işlem gününde Dow Jones Sanayi Endeksinin kaybı yüzde 7'yi bulurken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 6,1 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 5,7 değer kaybetti.

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayı sonunda yürürlüğe koyduğu vergi indirimi yasasına ve geçen ay ABD'li şirketlerin olumlu gelen bilançolarına dikkati çekerek, bu nedenle ocak ayında New York borsasının çok hızlı yükseliş kaydettiğini, ancak son iki işlem günündeki düşüşlerin borsada düzeltme nedeniyle kaynaklandığını belirtti.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 03:55
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