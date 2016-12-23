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Bir günde bir ayın namaz kazasını ödemek ister misiniz?

Namaz müslümana farz kılınan ibadetlerden biridir ve kabir de sorulan ilk sorudur. Dolayısıyla evvel zamanda kılamadığımız, kaçırdığımız namazları da kılmak zorundayız. Nasıl ki bi yakınımızdan aldığımız borcu geciktirmeden ödüyorsak, Allah’a olan borcumuzu da geciktirmeden yerine getirmeliyiz.

Bir günde bir ayın namaz kazasını ödemek ister misiniz?
Eklenme: 23 Aralık 2016, 09:36
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Eğer namazımızı geciktirdiysekte Allah’tan özür dileyip borcumuz ödemeliyiz.

“Kim uyur kalır veya unutarak namazı vaktinde kılmamış bulunursa, onu hatırlayınca kılsın.” ( İbn Mâce, Salât,10) hadiste bir vakti uyuyup unutanın, hatırlayınca kılmasını belirtirken; peki uzun yıllar kılmadığımız namazların kazasını bizler ne zaman uyanıp hatırlayacağız? Biliyoruz ki çocukluk döneminden Rabbim hesap sormamakta. Dini mükellefiyetimiz buluğ çağı ile başlamaktadır. Kızlar 9, erkekler ise 12 yaştan başlayarak ortalama 15 yaşına kadar bu döneme girerler. Bu dönemle birlikte mükellefiyet başlar. Belki bir kısmımız bu çağ ile farz olan ibadetlerini yerine getirmeye başlamış ve halende devam ediyor olabilir. Fakat büyük bir kısmın da ne yazık ki borçları ödenmeyi beklemektedir. Şimdi bu yazı ile bir başlangıç yapalım. Oturalım kazalarımızı hesaplayalım. Sabahtan 2, öğleden 4, ikindiden 4, akşamdan 3, yatsıdan da 4 rekat farz olmak üzere bir günde toplam 17 rekat farz namazı kazamız var. Ayırca vitrinde kazası vaciptir. 3 rekat vitri de dahil ettiğimizde toplamda 20 rekat kazamız oluyor. İster bunu gün gün hesaplayarak kılalım ister vakit vakit. Biz bu yazımızda bir diyoruz ki başlangıcı sabah namazı ile yapalım. Günde 30 kaza ile 12 günde, bir yıllık sabah namazı borcumuzu bitirelim İnşaAllah.

1. Bir Günde Bir Ayın Kazasını Ödemek

Bu sabah Bismillah diyelim ve sabah namazından sonra 6 kaza namazını kılalım. Her vakit bunu tekrarlayalım ve gün sonunda 30 kaza namazını tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde 12 gün boyunca kıldığımızda 1 yıllık sabah namazı kazasını ödemiş oluyoruz. 2 ayda 5, 4 ayda 10, 6 ayda 15 yıllık kaza namazını ödemiş oluruz. Yani yarı yılda 15 yıllık sabah namazı kazasını bitirmiş oluyoruz. Çok kazam var, uzun yıllar kılmadım nasıl biter ki? diyerek kendimizi ümitsizliğe sürüklememize gerek yok! 30 yıllık dahi borcumuz olsa bu tablo ile 1 yılda sabah namazı kazalarımızı ödemiş oluyoruz biiznillah. Biz dedik ki sabahtan başlayalım sırayla kazaları bitirelim. İsterseniz diğer vakitlerden de başlayabilirsiniz. Hangi vaktin kazası olursa olsun (sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı hangisini seçersek), her vakit namazında sonra kıldığımız 6 kaza namazı gün sonunda 30 kazaya tekabül eder. Bu da bir vaktin bir aylık kazasına denk düşer. Seçim sizin vaktinizi seçin kazaları bitirin inşaAllah=)

Kaynak: SUFFAGAH 

 
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