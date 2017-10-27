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Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...

Amazon hisselerinin borsada değer kazanması Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'a 6.24 milyar dolar kazandırdı.

27 Ekim 2017 Cuma 12:56
Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...

Beklentilerden daha iyi gelen bilanço rakamları ile yüzde 7'lik bir yükseliş yaşayan Amazon hisseleri, kurucusu Bezos'un servetinin önemli ölçüde artmasını sağladı.

Bloomberg Milyarderler endeksine göre Bezos'un serveti 6.24 milyar dolar artışla 83.5 milyar dolara çıktı. Bezos böylece 88 milyar dolarla ilk sırada yer alan Microsft kurucusu Bill Gates ile aradaki farkı 4.5 milyar dolara indirdi.

Teknoloji liderleri dünyanın en zengin insanları listesinde en üstlerde yer alıyor ve şirketleri ekonominin genelinden daha iyi bir performans gösteriyor. İlk 10 sırasının 6'sını teknoloji şirketlerinin kurucuları oluşturuyor.

AMAZON'UN GELİRLERİ NE KADAR ARTTI?

Amazon'un üçüncü çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 artışla 43,7 milyar dolara yükseldi. Firma, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 32,7 milyar dolarlık gelire ulaşmıştı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 252 milyon dolar net kar elde eden Amazon'un bu yılın aynı dönemindeki net karı da yüzde 1,6 artışla 256 milyon dolara çıktı.

Kaynak: Haberturk

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 12:56
  1. Jeff Bezos
  2. Amazon
  • TcTc1 sa önce
    Dünya malı kimi abat etti. Çok cezbetmiş seni abdulla . Kim almış mezara girmişki. Karun hazinelerinden kime ne kalmış. İşte böyle birşey dünya malı. Sen Sen Ol aldanma.
  • Gulhanzade Mustafa EfendiGulhanzade Mustafa Efendi1 sa önce
    Amerikan dolarinin herhangi bir karsiligi yok.. o yuzden kapitalism in tokezlemesi aninda bunlar 0 a iner... firavunun hazineleri gucu musa gelene kadardir..
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    Adamın şahsi parası bizim ülkenin bütçesi kadar. Bu Amerikayla boy ölçüşülmez.
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