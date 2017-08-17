Bir günde 600 afet gönüllüsü

Toplumda afet bilinci oluşturmak amacıyla faaliyetlerini sürdürenEsenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESKAT), 17 Ağustos depreminin 18. yılında, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatıp vatandaşları bilgilendirdi. Ekip, Esenler Dörtyol Meydanı’nda kurulan ESKAT Çadırı’nı ziyaret eden her yaştan insana deprem öncesi alınacak tedbirler, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, risk oluşturabilecek eşyaların sabitlenmesi, ilk 72 saatin önemi, deprem sırasında uygulanması gereken "Çök-kapan-tutun yöntemi" uygulamalı olarak anlattı. Esenler’deki 5 ana tahliye alanı, 28 acil toplanma merkezi, afet ve acil durum aracı ile aile afet bilinci konuları anlatılan vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Meydanda kurulan çadırda; enkaz resimleri sergisinin yanı sıra arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı ve afet gönüllüsü başvurularının kabul işlemleri yapıldı. Bir gün içinde 600 kişi "Afet Gönüllüsü" oldu. 70 kişilik ekibiyle ESKAT, her mahalleden en az 20 afet gönüllüsünü kadrosuna katmayı hedefliyor. Bunun için olası bir afet durumunda yapılması gerekenler hakkında okullarda, camilerde, meydan ve sokaklarda periyodik olarak tanıtım çalışmaları yapıyor.

AFAD aracı hazır

ESKAT ekibi, Dörtyol Meydanı’nda hazır bulunan Afet ve Acil Durum Aracı’nı da vatandaşlara tanıttı. 4x4 çift kabinli AFAD (Afet ve Acil Durum) arazi tipli araçta olağanüstü durumlara müdahale etmek için yok yok. Araçta, jeneratörden, şişme çadırlara, hidrolik kesme aletlerinden canlı arama cihazlarına, botlardan helikopter sedyelerine, kırıcı ve delicilerden bir futbol sahasını aydınlatabilecek kapasitede ışık kulesine kadar her son teknoloji ürünü her türlü arama kurtarma malzemesi bulunuyor.

Göksu: Esenler depreme karşı dönüşüyor

Öte yandan Esenler’de depreme dayanıksız binalarda yaşayan vatandaşların daha güvenli ve konforlu konutlarda yaşayabilmeleri amacıyla gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Menderes Mahallesi’nde istimlak işlemleri yapılan bir bina yıkıldı. Yıkım sırasında binanın depreme ne kadar dayanıksız olduğu da gözler önüne serildi.

Esenler’i depreme hazır, tedbirli bir ilçe haline getirmek için kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürdüklerini söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Esenler’deki yapı stokuna göre yenilenmesi gereken yaklaşık 100 bin konut vardı. 5 yılda bunun 24 bini yenilendi. Geriye kalan 76 bin konutun 40 bini acil yenilenmesi gereken konutlarımız. Bunlar bir takvim içerisinde yenilenme sürecine devam ediyor. Öyle umuyorum ki, yenilenmesi gereken konutlarımızı 5 yıl içinde bitirerek Esenler’i depreme tam hazırlıklı hale getireceğiz" diye konuştu.