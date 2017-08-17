Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bir günde 600 afet gönüllüsü

"Zor Günlerin Dost Eli"ESKAT, 17 Ağustos depreminin 18’inciyılında, Esenlerlileri olası bir depreme karşı bilinçlendirip "Afet Gönüllüsü" yaptı. Bir günde 600 Esenlerli Afet Gönüllüsü oldu. Belediyenin Afet ve Acil Durum Aracı da vatandaşlara tanıtıldı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:33
Bir günde 600 afet gönüllüsü

Toplumda afet bilinci oluşturmak amacıyla faaliyetlerini sürdürenEsenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESKAT), 17 Ağustos depreminin 18. yılında, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatıp vatandaşları bilgilendirdi. Ekip, Esenler Dörtyol Meydanı’nda kurulan ESKAT Çadırı’nı ziyaret eden her yaştan insana deprem öncesi alınacak tedbirler, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, risk oluşturabilecek eşyaların sabitlenmesi, ilk 72 saatin önemi, deprem sırasında uygulanması gereken "Çök-kapan-tutun yöntemi" uygulamalı olarak anlattı. Esenler’deki 5 ana tahliye alanı, 28 acil toplanma merkezi, afet ve acil durum aracı ile aile afet bilinci konuları anlatılan vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Meydanda kurulan çadırda; enkaz resimleri sergisinin yanı sıra arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı ve afet gönüllüsü başvurularının kabul işlemleri yapıldı. Bir gün içinde 600 kişi "Afet Gönüllüsü" oldu. 70 kişilik ekibiyle ESKAT, her mahalleden en az 20 afet gönüllüsünü kadrosuna katmayı hedefliyor. Bunun için olası bir afet durumunda yapılması gerekenler hakkında okullarda, camilerde, meydan ve sokaklarda periyodik olarak tanıtım çalışmaları yapıyor.

AFAD aracı hazır

ESKAT ekibi, Dörtyol Meydanı’nda hazır bulunan Afet ve Acil Durum Aracı’nı da vatandaşlara tanıttı. 4x4 çift kabinli AFAD (Afet ve Acil Durum) arazi tipli araçta olağanüstü durumlara müdahale etmek için yok yok. Araçta, jeneratörden, şişme çadırlara, hidrolik kesme aletlerinden canlı arama cihazlarına, botlardan helikopter sedyelerine, kırıcı ve delicilerden bir futbol sahasını aydınlatabilecek kapasitede ışık kulesine kadar her son teknoloji ürünü her türlü arama kurtarma malzemesi bulunuyor.

Göksu: Esenler depreme karşı dönüşüyor

Öte yandan Esenler’de depreme dayanıksız binalarda yaşayan vatandaşların daha güvenli ve konforlu konutlarda yaşayabilmeleri amacıyla gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Menderes Mahallesi’nde istimlak işlemleri yapılan bir bina yıkıldı. Yıkım sırasında binanın depreme ne kadar dayanıksız olduğu da gözler önüne serildi.

Esenler’i depreme hazır, tedbirli bir ilçe haline getirmek için kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürdüklerini söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Esenler’deki yapı stokuna göre yenilenmesi gereken yaklaşık 100 bin konut vardı. 5 yılda bunun 24 bini yenilendi. Geriye kalan 76 bin konutun 40 bini acil yenilenmesi gereken konutlarımız. Bunlar bir takvim içerisinde yenilenme sürecine devam ediyor. Öyle umuyorum ki, yenilenmesi gereken konutlarımızı 5 yıl içinde bitirerek Esenler’i depreme tam hazırlıklı hale getireceğiz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:33
  1. Menderes
  2. Göksu
  3. Esenler
  4. Dörtyol
  5. Çad
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barcelona'daki saldırıyı üstlendiler!
    1. Barcelona'daki saldırıyı üstlendiler!
    2. Sevgi evlerinde kalan çocuklar sünnet..
    3. Vali Yazıcı’dan gaziler ve şehit..
    4. “AFAD’la birlikte gönüllülerin..
    5. Midyat’ta Kur’an kursları kapanış..
    6. İki çocuk annesi kadından dört gündür..
    7. 12 yaşındaki çocuk bulduğu el..
    8. Kamil Özcan DSYB Genel Başkanı oldu
    9. Genç anneden 1 haftadır haber alınamıyor
    10. Kaymakam köylü pazarını denetledi
    11. Selka Eskişehir Hentbol Spor..
    12. Yüzme İl Temsilciliğinde görev değişimi
    13. Bozüyük Belediyesi itfaiyesinden..
    14. Çocuklara animasyon film izletildi
    15. Gökçeören Mahallesine yapılacak 9..
    16. BM yetkilisinden Sudan’da 400 bin..
    17. Sudan’da e-tarıma geçilecek
    18. 2 ayda 18 bin kişiye hizmet verdi
    19. Kadının bıçakladığı adam hastaneye..
    20. Güngör: Korku ve paniğe kapılmayın
    Trump yönetimi haddini aştı: Ayasofya cami olmasın, tarikat ve cemaatler yasaklansın!
    Trump yönetimi haddini aştı: Ayasofya cami olmasın, tarikat ve cemaatler yasaklansın!
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    PKK'dan CHP çağrısı!
    PKK'dan CHP çağrısı!
    Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor