Bir günde 20 milyar dolar küçüldü! Baş aşağı gidiyor...

Ripple fiyatlarının 2017 yılında yüzde 40 bin civarında artmasının ardından Bitcoin ve Ethereum ile benzer popülariteye ulaşan Ripple (XRP) yeni yılda baş aşağı gidiyor.

Geçtiğimiz hafta Ripple fiyatı 4 dolara dayanmış ve piyasa değeri de Etehreum'ı geride bırakarak 150 milyar dolar civarına ulaşarak kriptopara piyasasında 2. sıraya yükselmişti.

Öte yandan kriptopara piyasalarının lokomotif ülkelerinden Güney Kore'den gelen son dakika haberleriyle, gücünü merkezi otoritesizlikten alan bu paraların düzenlemeye tabi tutulabileceği kararıyla piyasalar sert düşüşe geçti.

Düşüşte coinmarketcap platformunun kriptopara fiyatlamasında Kore borsalarını çıkarmasının da etkisi büyük oldu. Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 4.83, Ripple yüzde 20.43, Cardano yüzde 16.78 düşerken Ethereum yüzde 15.06, Bitcoin Cash ise yüzde 3.95 yükseldi.

Bitcoin fiyatları saat 12:40 itibarıyla 14 bin doların altına inerek 13828 dolardan işlem görüyor. En büyük darbeyi ise 1.85 dolara inen ve piyasa değerinin yarısından fazlasını kaybeden Ripple yaşıyor.

Habertürk'ün haberine göre, diğer kriptoparalara göre merkezi olmakla ve XRP varlıkların önemli bölümünü kurucuların elinde bulundurduğu için eleştirilen ancak finans kuruluşlarından da destek aldığı söylenen Ripple için ShapeShift CEO'su Erik Vorhees kendi spekülatif balonunu oluşturduğunu söylüyor.

Vorhees'e göre cazibesini arttırmak isteyen Ripple büyük bankalardan aldığı desteği sömürerek spekülasyonun artmasına yol veriyor.