Bir gözünü ve elini kaybetti

İtalya’nın Floransa şehrinde dün bir kütüphane önüne bırakılan patlayıcı maddeyi etkisiz hale getirmeye çalışan polis ağır şekilde yaralandı.
Hastanede tedavisi süren polisin bir gözünü ve elini kaybettiği açıklandı.
Aşırı sağcı Casa Pound grubuna yakınlığıyla bilinen bir derneğe ait kütüphane önündeki bomba devriye gezen güvenlik görevlileri tarafından tespit edilmişti. Güvenlik çemberine alınan sokakta bomba imha ekibi çalışırken zaman ayarlı olduğu belirlenen patlayıcı düzenek infilak etmişti.