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"Bir gözüm değil, iki gözüm feda olsun"

Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan ve sol gözünü kaybeden Komando Er Sami Güler, terörü lanetledi. Bir gözüm değil iki gözüm vatana feda olsun. Yeter ki vatanımız sağ olsun. Allah bu terör örgütlerinin belasını versin." dedi.

"Bir gözüm değil, iki gözüm feda olsun"
Eklenme: 01 Ocak 2017, 14:58
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Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan ve sol gözünde görme yetisini kaybeden Komando Er Sami Güler, "Şehitlerimiz oldu. Vatan için bir gözümü kaybettim, öbür gözümü de veririm. Bir gözüm değil iki gözüm vatana feda olsun. Yeter ki vatanımız sağ olsun. Allah bu terör örgütlerinin belasını versin." dedi.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da 14 askerin şehit düştüğü terör saldırısında bacak ve kollarından yaralanan, sol gözünü de kaybeden er Güler, Kayseri'deki tedavisinin tamamlanmasının ardından Aydın'ın Germencik ilçesindeki babaevine geldi.

Sami Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla neşeli bir şekilde çarşı iznine çıktıklarını, bindikleri otobüsle kent merkezine doğru gittiklerini, duran otobüsün yanına gelen bir araçla birlikte patlamanın yaşandığını anlattı.

O anda bilincinin açık olduğunu, kimi arkadaşlarının şehit düştüğünü, kimisinin ise yaralandığını dile getiren Güler, kendi imkanlarıyla olay yerine gelen ambulansa gittiğini, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 14 gün tedavi gördüğünü kaydetti.

"Yeter ki vatanımız sağ olsun"

Şu anda sol gözünün görmediğini, gözünde bulunan şarapnel parçasının çıkarılması için bir ay sonra Ankara'da ameliyat olacağını ifade eden Güler, "Hain patlamada şehitlerimiz oldu. Vatan için bir gözümü kaybettim, öbür gözümü de veririm. Bir gözüm değil, iki gözüm vatana feda olsun. Yeter ki vatanımız sağ olsun. Allah bu terör örgütlerinin belasını versin." diye konuştu.

Oğluna kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden baba Yılmaz Güler ise patlamanın olduğu gün oğlunun sağlık durumunu bilmediklerini anlatarak, "Hastaneye kaldırıp yoğun bakıma almışlar diye duyduk. Kalktık Kayseri'ye gittik. Oğlumuzu gördük buna da şükür. Vatan hainlerinin ne olduğunu gördük. Hepsi kahrolsun." ifadelerini kullandı.

"Seve seve yine askere gitmeye hazırız"

Terör örgütlerini lanetleyen anne Ayşe Güler de oğluna kavuştuğunu fakat diğer şehit aileleri adına üzüntü içerisinde olduğunu belirtti.

Terörü lanetleyen ağabey Emre Güler ise "Çok şükür kardeşimiz yanımızda. Askerliğimi yaptım ama vatanım için ihtiyaç duyulursa yine seve seve giderim. Hep birlikte vatan için seve seve yine askere gitmeye hazırız." dedi.

 
EtiketlerKomando Er Sami Güleriki gözüm vatana fedaKayseri saldırısı gazisi
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