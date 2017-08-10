Bir generalleri daha öldü... Ülkeye tabut yağıyor...

Russia Today ajasının haberine göre, İran Devrim Muhafızları mensubu üst düzey bir askeri yetkili Suriye'de silahlı muhalif gruplarla yaşanan çatışmalarda öldürüldü.

İsminin "Can Muhammed Ali Bur" olduğu ifade edilen Devrim Muhafızları komutanının İran'ın Huzistan vilayetinden olduğu belirtildi. Ajansın aktardığı bilgiye göre Ali Bur, Huzistan vilayetind3n Suriye'deki çatışmalarda öldürülen beşinci Devrim Muhafızları mensubu.

"Suriye'deki kutsal türbeleri savunurken öldü"

Dün de Fars Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre, İran Devrim Muhafızları komutanlarından üst düzey rütbeli "Murtaza Hüseyin Şelmeni" de Suriye'de rejim saflarında savaşırken Humus kenti doğu kırsalında yaşanan çatışmalarda ölmüştü.

İran Devrim Muhafızları 2013 yılının başından bu yana Suriye'de rejim saflarında muhaliflere karşı aktif olarak savaşıyor.

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