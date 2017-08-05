Bir gemide 122 kilo 685 gram kokain ele geçirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Mersin Limanı’na yaklaşan bir yük gemisinde x-ray cihazları ve narkotik detektör köpekleri ile arama yaptı.

Aramada piyasa değeri yaklaşık 24 milyon 537 bin lira olan, 102 paket halinde 122 kilo 685 gram kokain ele geçirildi.

7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.