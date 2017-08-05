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Bir gemide 122 kilo 685 gram kokain ele geçirildi

Mersin Limanı’nda bir gemide yapılan aramada 122 kilo 685 gram kokain ele geçirildi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:49
Bir gemide 122 kilo 685 gram kokain ele geçirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Mersin Limanı’na yaklaşan bir yük gemisinde x-ray cihazları ve narkotik detektör köpekleri ile arama yaptı.

Aramada piyasa değeri yaklaşık 24 milyon 537 bin lira olan, 102 paket halinde 122 kilo 685 gram kokain ele geçirildi.

7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:49
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  4. kokain
  5. uyuşturucu
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