Bir gecelik uyku testiyle şifa buluyor

BEAH'de 5 yıldır hizmet veren Uyku Bozuklukları Merkezinde, fizyoloji uzmanı Murat Kayabekir ve ekibince bir gece boyunca testler ve analizler sonucunda teşhis edilen hastalıklar, ilgili branş hekimlerince tedavi ediliyor. Merkezin sorumlu hekimi de olan Murat Kayabekir AA muhabirine yaptığı açıklamada, fizyoloji uzmanlığının laboratuvar branş ve insan fizyolojisinin tüm vücut sistemlerini inceleyen bilim dalı olduğunu söyledi.

Fizyoloji uzmanlığının hastanedeki tüm branşlarla ortak çalıştığını ve özellikle uykusu bozulan hastaların doğru tanı alabilmesi için önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Kayabekir, "Merkezdeki gece ve gündüz elektrofizyolojik sinyal kaydı yapan laboratuvarla nöroloji, kulak burun boğaz, göğüs, psikiyatri ve kardiyoloji gibi bir çok bölümden hastalara hizmet veriyoruz ve bu bölümlerden gelen hastaların tanıları uykudayken konulmaktadır." dedi.

Kayabekir, uyku bozukluğu bulunanların merkeze doğrudan gelebildiği gibi hastanedeki hekimlerce de yönlendirilebildiğini bildirdi.

Obezite, kalp ritm, kabus ve uykuda solunum bozuklukları, horlama, uyku apne ve huzursuz bacak sendromları, hipertansiyon, epilepsi, baş ağrıları, hipersomnia, narkolepsi gibi gündüz uyku hali yapan hastalıkların burada tanısının konulduğunu vurgulayan Kayabekir, çocuklarda uykuda üst solunum yolu tıkanıklığına yol açan rahatsızlıkların da merkezde teşhis edilebildiğini bildirdi.

Çoğunlukla hastaların uyku bozukluk şikayetiyle nereye başvuracaklarını bilemediklerini anlatan Kayabekir, "Sabah baş ağrısı, yorgunluk, gündüz uykululuk hali, karar verememe, unutkanlık, horlama, uykuda boğulma hissi, ağızda kuruluk hissi, gece terlemesi, diş gıcırdatma, bacaklarda huzursuzluk şikayetleri ile başvuran hastalara sertifikalı uyku teknisyenleri gözetiminde uyku incelemesi yapılıyor." diye konuştu.

Her yıl yüzlerce hastaya uyku testi yapılıyor

Kayabekir, merkezin randevu usulü ile çalıştığını hatırlatarak, yılda ortalama 600-700 hastaya uyku testi yaptıklarını ifade etti.

Uyku testi için randevu verilen hastaların vücut sistemlerinden gece boyunca elektrot ve sensörler aracılığıyla elektrofizyolojik sinyaller alındığını aktaran Kayabekir, "Aynı zamanda uykudaki davranışı incelemek için video kaydı yapılıyor. Sonuçta beyin aktivitesi, solunum ve kalp ile ilgili parametreler, hareket sistemi, horlama ve çenenin durumu gece boyunca değişen oksijen miktarı bilgisayara yazdırılıyor. Ertesi gün analiz edilen kayıtlar raporlanıp hasta ve hekim ile paylaşılıyor." şeklinde konuştu.

Dr. Murat Kayabekir, uykunun yemek ve su içmek gibi beynin fizyolojik bir ihtiyacı olduğunu, kaliteli uyanıklık için ise doğru bir uyku süreci geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

"Hipertansiyon, kalp krizi ve felç gibi hastalıklara neden olabilir"

Uykuda nefes kesilmesini "uyku sırasında solunumun 10 saniye ve üzerinde durması" şeklinde yorumlayan Kayabekir, şu bilgileri aktardı:

"Bu durum sabaha kadar onlarca kez tekrarlanır ve nefes kesilmesi çok kez uykuyu böler. Kişi uyku sırasında bu solunum olaylarının çok azını fark eder. Kan oksijen seviyesi gece boyunca azalır, beyin ve kalp başta olmak üzere vücudun diğer doku ve sistemlerin beslenmesi bozulur. Bu rahatsızlık kendisini gündüz uykululuk ve yorgunluk olarak gösterebilir. İleri derecede apnelerin varlığı hipertansiyon, kalp krizi ve felç gibi hastalıklara neden olabilmektedir."

Kayabekir, poliklinik başvurularında fark edilmeyen hastalıkların uyku testlerinde ortaya çıktığına işaret ederek, bu sorunu yaşayanlara şu önerilerde bulundu:

"Uyku ve uyanıklık saatlerimizin düzenli olması, gün içinde yataktan uzak durma, düzenli egzersiz, düzenli beslenme, alkol-kafein kısıtlaması, uyku ortamının fiziksel koşullarının düzeltilmesi, gündüz gün ışığından olabildiğince faydalanmak gece ise elektronik aletler ve ışıktan olabildiğince kaçınmamız gerekir. Horlama ve uyku bozukluklarında başta kilo kontrolü, alkol ve özellikle uyku ilaçları apneye (uykuda nefes kesilmesine) meyli artırmaktadır. Burun tıkanıklıklarına yönelik tedaviler önemlidir. Devamlı pozitif hava basıncı obstruktif uyku apne sendromunun kesin ve en etkili tedavi yöntemidir."

Hastalar merkezden memnun

Merkeze gelen hastalardan İdris Çelik, 15 yıldır uyku rahatsızlığı yaşadığını belirterek, "BEAH'de 2 gece kaldım tedavim yapıldı ve çok memnun kaldım. Çok hastaneye gittim bir türlü iyileşemedim ama Erzurum'da Murat hocam sayesinde uyku bozukluğu şikayetinden kurtuldum." dedi

İbrahim Hakkı Akketeci de sabah uyandığında halsizlik ve yorgunluk şikayetleri olduğunu dile getirerek, "Daha önceden merkezin tam olarak ne iş yaptığını bilmiyordum. Burada cihaz bağladılar 5-6 saatlik uyku esnasında ölçüm yapacaklar. Ona göre de hastalığıma teşhis koyacaklar. İnşallah şifa bulacağım." ifadesini kullandı.

Fikret Yıldırım da horlama şikayetiyle merkeze başvurduğunu belirterek, "Çok rahatsız edici şekilde horlamam var. Çok geç saatlerde uyuyabiliyor, sabah ise çok erkenden uyanıyorum. Bu rahatsızlık yaklaşık 7 yıldır var. İnşallah iyileşeceğim." dedi.