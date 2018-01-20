Bir gecede dört kişi hayatını kaybetti!

Eskişehir'de sabaha karşı bir otobüsün ağaçlara çarpmasıyla 13 kişinin yaşamını yitirmesinin dışında, gece boyunca Türkiye genelinde çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Kırşehir'de buzlanan yolda seyreden Ünal Akkoyun'un kullandığı 66 NH 253 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Araçtan yaralı halde çıkarılan sürücü Ünal Akkoyun ile Nuri Özübek hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralı Arif Uğur'un hayati tehlikesi var.

BURSA

Bursa'da kontrolden çıkarak taklalar atan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi.

Başka bir aracın kamerası tarafından kaydedilen kaza, Mudanya Kavşağı'nda gerçekleşti.

İzmir istikametine giden Murat Kılınboz'un kullandığı 34 KY 7122 plakalı otomobil takla atıp bariyerlere çarptı.

Sürücü Kılınboz olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki iki kişi hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL

İstanbul'da ise Maltepe'de bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

D-100 karayolu Kartal istikametinde seyreden 34 EM 0099 plakalı otomobil, 34 Y 8598 plakalı cip ile çarpışınca Suat Yağan'ın kullandığı 34 NT 0508 plakalı motosiklet bariyerlere çarparak durabildi.

Ağır yaralanan Suat Yağan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kadıköy'de gerçekleşen bir başka kazada üç araç birbirine girdi.

Kadıköy E-5 istikametinde iki otomobil ve bir kamyonetin karıştığı kazada araçlar savruldu.

Otomobilin yolcu koltuğunda sıkışan Gülsen Aydın'ı bir saatlik çalışmanın ardından çıkarılabildi, yaralılar hastanelere taşındı.

DÜZCE

Düzce'de bir otomobil dereye uçtu. Yasin Çetin'in kullandığı 81 KJ 76 plakalı otomobil, Karaca Deresi'nde ters döndü. Araçtan çıkan sürücü, 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Çetin'in hastanede yapılan muayenesinde 2.65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kentteki ikinci kazada ise kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil başka bir otomobile çarptı. Araçlarda seyahat eden yedi kişi hafif yaralı.