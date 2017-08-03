Bir gecede 3 evi soydu

22 Temmuz tarihinde Kocaeli’nin Körfez İlçesi Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda; edinilen bilgi ve iddialara göre İstanbul’dan Kocaeli’ye hırsızlık amaçlı gelen 2 kişi aynı mahalle üzerinde 3 ayrı eve balkondan girdi. Şüpheliler evlerdebulunan laptop, zihnet eşyası ve paraları alarak kayıplara karıştı. Ev sakinlerinin durumu emniyete intikal ettirmesi üzerine olay ile ilgili inceleme başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerden M.K(22)’yı İstanbul’un Esenler ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken diğer şüpheli için arama çalışmaları devam ediyor.