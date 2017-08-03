Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bir gecede 3 evi soydu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen olayda bir akşamda 3 ev soyan hırsız yakayı ele verdi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:18
Bir gecede 3 evi soydu

22 Temmuz tarihinde Kocaeli’nin Körfez İlçesi Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda; edinilen bilgi ve iddialara göre İstanbul’dan Kocaeli’ye hırsızlık amaçlı gelen 2 kişi aynı mahalle üzerinde 3 ayrı eve balkondan girdi. Şüpheliler evlerdebulunan laptop, zihnet eşyası ve paraları alarak kayıplara karıştı. Ev sakinlerinin durumu emniyete intikal ettirmesi üzerine olay ile ilgili inceleme başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerden M.K(22)’yı İstanbul’un Esenler ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken diğer şüpheli için arama çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:18
  1. İstanbul
  2. Kocaeli
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. Hırsızlık Büro Amirliği
  5. Esenler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barzani: Referandum bir araç, asıl hedefimiz...
    1. Barzani: Referandum bir araç, asıl..
    2. Akdeniz’de flaş gelişme! Alman..
    3. Resmen açıklandı: 2019'da..
    4. İstanbul’a çok önemli uyarı! ‘Çamaşır..
    5. İSPARK'larda yeni ödeme şekli
    6. Dink cinayetinde flaş karar!
    7. 2050'nin dev ekonomileri açıklandı:..
    8. Haydar Baş: Mustafa Kemal hem seyyid..
    9. Bir askerimizin hayatını kurtarmıştı!..
    10. CHP yine AYM'ye gidiyor!
    11. İşte Engin Noyan'ın yeni adresi!
    12. ABD az önce resmen duyurdu… TIR’lar..
    13. Abdülhamid Han hakkında yanlış..
    14. Başkan Akdoğan çalışmaları yerinde..
    15. Çaldıran Belediyesinden okul bakımı
    16. İstanbullular dikkat! Yarın geliyor, 6..
    17. Develi’de trafik kazası: 10 yaralı
    18. Yenidoğan Mahallesinde asfalt..
    19. Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
    20. Malatya’da klima satışları patladı
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…