Bir füze ve Esed askerleri...

Rejimin kuşatma altındaki bölgelere yoğun bombardiman düzenlemesi sonucu Muhalifler Esed rejim askerlerini hedef aldı. Suriyenin Dera kırsalında rejim takını Tow füzesiyle imha etti.
işte o anlar;
ıslahhaber
Rejimin kuşatma altındaki bölgelere yoğun bombardiman düzenlemesi sonucu Muhalifler Esed rejim askerlerini hedef aldı. Suriyenin Dera kırsalında rejim takını Tow füzesiyle imha etti.
işte o anlar;
ıslahhaber
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