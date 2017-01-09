Bir füze ve Esed askerleri...

Muhalifler Dera kırsalında Tow füzesiyle rejim tankını vurdu. O anlar kameralara yansıdı.

Bir füze ve Esed askerleri...
Eklenme: 09 Ocak 2017, 19:01
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Rejimin kuşatma altındaki bölgelere yoğun bombardiman düzenlemesi sonucu Muhalifler Esed rejim askerlerini hedef aldı. Suriyenin Dera kırsalında rejim takını Tow füzesiyle imha etti.  

işte o anlar; 

ıslahhaber

 

 
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