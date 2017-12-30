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Bir Filistinli daha şehit düştü!

Filistinlilerin protestoları devam ederken Gazze'deki çatışmalarda yaralanan bir Filistinli şehit düştü.

30 Aralık 2017 Cumartesi 19:53
Bir Filistinli daha şehit düştü!

Gazze'de İsrail ordusuyla çatışmalarda göğsünden yaralanan 22 yaşındaki Cemal Mesleh kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastanede, çatışmalarda ağır yaralanan dört Filistinli daha olduğunu belirtti.

'AYRIM GÖZETEREK VURDUK'

İsrail ordusuna göre 2 bin protestocu İsrail askerlerine yanan otomobil lastikleri yuvarladı ve taş attı. Ordunun açıklamasında askerlerin 'ayrım gözeterek eylemlerin baş kışkırtıcısı olan dört kişiye ateş açtığı' ifade edildi.

13 ŞEHİT, YÜZLERCE YARALI

Gazze'de düzenlenen cenaze töreninde Mesleh'in cansız bedeni sokaklar boyu taşındı. Trump'ın Kudüs kararını açıkladığı 6 Aralık'tan beri çatışmalara dönüşen protestolarda en az 13 Filistinli şehit edildi. 303'ü aşkın Filistinli yaralandı.

TEKERLEKLİ İSKEMLEDEKİ PROTESTOCU BAŞINDAN VURULMUŞTU

Amerikan haber ajansı AP, 28 Aralık'taki haberinde, Gazze'de tekerlekli iskemleye mahkum bir protestocunun iki hafta önce başından vurularak öldürüldüğünü ortaya çıkarmıştı. Bacakları kesik İbrahim Ebu Thraya'nın kim tarafından vurulduğunun hastane kayıtlarında yazılmadığını aktaran AP'ye konuşan Filistinli görgü tanıkları, İsrailli keskin nişancılar tarafından vurulduğunu söylemişti.

 

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 19:53
  1. Filistin hükümeti
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