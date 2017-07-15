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Bir FETÖ'cünün 15 Temmuz gecesi yüz ifadesi

Hiç beklemiyorlardı bu denli bir karşı koymanın olacağını. FETÖ'nün alçak kuklası Kerim Balcı, Erdoğan'ın sokak çağrısı yaptığını duyunca dumura uğramıştı. Kuşkusuz Kerim Balcı adlı hain, 15 Temmuz'da milletin tokadını yedikten sonra hayal kırıklığına uğrayan tek kişi değil, FETÖ'nün uşaklarından yalnızca biriydi...

15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:34
Bir FETÖ'cünün 15 Temmuz gecesi yüz ifadesi

Ne de büyük hayalleri vardı... Ama işler tersine gitti. Milletten tokat yediler. Duvara tosladılar. Pensilvanyalı şizofren Fethullah Gülen'in emriyle gerçekleşen kanlı darbe girişimi, akıllarını ipoteğe veren FETÖ'cüleri 15 Temmuz gecesi büyük hayal kırıklığına uğratmıştı.

Amerika'nın kucağındaki terörist Fethullah Gülen'in düştüğü durumu resmeden iyi kare..



Kerim Balcı adındaki Fetullah'ın uşağı, 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın yaşadığına inanamamış, bizzat Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalar için "Teyit edildi mi, sitesinde mi yapıldı bu açıklama" şeklinde garip tepkiler vermişti.

Kuşkusuz Kerim Balcı adlı hain, 15 Temmuz'da milletin tokadını yedikten sonra hayal kırıklığına uğrayan tek kişi değil, FETÖ'nün uşaklarından yalnızca biriydi.

FETÖ'nün İsrail imamlarından olan Balcı, Erdoğan'ın sokağa çağırdığı halkın hayat hakkına değer vermediği küstahlığını yaparken, darbeci askerlere de methiyeler düzmüştü.



Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:34
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • KaktüsKaktüs42 dk önce
    İsrail öküzü iste; zannetti ki siyonistlerle düşüp kalkmakla zafer elde edecekler; patlıcan süratli çakma siyonist bildigimiz vatan haini öküzlerden. Zaten bence bu Fetogillerin cogunun konuşması ofsayt olduğu gibi yalan söylerken bu kadar rahat olmaları akıllara zarar; bunlardan hersey beklenir. Allah tan Erdoğan in feraseti; imanı ile dik durması; milletimizin yigitligi; vatan sevgisi; şehadet askı ile bu 15 Temmuz belasını bertaraf ettik. Bu basımıza gelen en büyük felaketlerdendi. Allahu Teala Turk milletine zaferi nasip etti; bundan sonra da Yüce Rabb'imiz boynumuzu egdirmesin; Ümmetin birliği için çalışalım inshAllah...
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