Bir FETÖ'cünün 15 Temmuz gecesi yüz ifadesi

Ne de büyük hayalleri vardı... Ama işler tersine gitti. Milletten tokat yediler. Duvara tosladılar. Pensilvanyalı şizofren Fethullah Gülen'in emriyle gerçekleşen kanlı darbe girişimi, akıllarını ipoteğe veren FETÖ'cüleri 15 Temmuz gecesi büyük hayal kırıklığına uğratmıştı.



Amerika'nın kucağındaki terörist Fethullah Gülen'in düştüğü durumu resmeden iyi kare..





Kerim Balcı adındaki Fetullah'ın uşağı, 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın yaşadığına inanamamış, bizzat Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalar için "Teyit edildi mi, sitesinde mi yapıldı bu açıklama" şeklinde garip tepkiler vermişti.

Terörist Kerim Balcı "Asker daha sempatik"

Kuşkusuz Kerim Balcı adlı hain, 15 Temmuz'da milletin tokadını yedikten sonra hayal kırıklığına uğrayan tek kişi değil, FETÖ'nün uşaklarından yalnızca biriydi.

FETÖ'nün İsrail imamlarından olan Balcı, Erdoğan'ın sokağa çağırdığı halkın hayat hakkına değer vermediği küstahlığını yaparken, darbeci askerlere de methiyeler düzmüştü.