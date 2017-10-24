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Bir festival daha böyle geçti

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı.

24 Ekim 2017 Salı 13:50
Bir festival daha böyle geçti

Açılış töreninde, Osman Sınav, Necla Nazır, Suzan Avcı, Aktaş ve Walken'e "onur ödülü" verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, ABD'li aktris Juliette Lewis'e, Kale kapısı şeklinde sinema şehri altın anahtarını takdim etti.

Uluslararası Antalya Film Festivali’nde gösterişli korteji ile açıldı. Ödül töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, festivalin yenilenmiş yüzüyle daha büyük ideallere doğru gittiğini vurguladı. Bu yıl festival kapsamında 6 bin çocuğun sinemanın ışığı ile tanışacağını kaydeden Başkan Türel, "Festivalin ufkunu ve çıtasını yükseltmeyi hedefliyoruz. 2006 yılında Uluslararası kategori için ilk adımı atmıştık. Şimdi içinde bulunduğumuz bu kortejde de Antalyalılar şehirlerinde gerçekleşen bu festivale ve uluslararası hedeflerine sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. Korteji tarihinde görülmemiş insan sayısı kadar vatandaşımız izledi. Antalyalıları gönülden kutluyorum" dedi.
Türk sinemasını uluslararası yarışmayla desteklemeye devam ettiğini vurgulayan Türel, “Antalya'yı sinema endüstrisinin merkezlerinden, en iyilerinden biri yapmak istiyoruz. Festivalimizi şampiyonlar ligine taşımak istiyoruz. Bu konuda Film Forum çok önemli hale gelmiştir. Foruma 205 başvuru oldu ve 48 film finale kaldı. Türkiye'de 30'a yakın film festivali yapılmaktadır. Biz festivalimizi uluslararası alanda daha güçlü yapmaya karar verdik. Türkiye'nin saygın ve uluslararası bir festivali hak ettiğini düşünüyoruz. Bizde Antalya Film Festivali olarak Uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde yarışacağız" dedi.
Türel'in konuşmasının ardından 'Onur Ödülleri' sahiplerine verildi. Sinemanın emektarlarından Erkan Aktaş, ödülünü Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz’ın elinden aldı. Ödülünü alan Yılmaz, “Emek verdim, gurur kaynağı oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kortej

Ünlü yönetmen Osman Sınav’a ödülünü, film yapımcısı yönetmen Birol Güven takdim etti. Ödülünü alan Sınav, “Beni onurlandırdığınız için çok teşekkürler. 54 yıldır festivalin sloganından hareketle Türk sinemasının baş rolünde olan festivali gururla omuzlarında taşıyan Antalyalıları kutluyorum. Türk sinemasından baş rolünden Antalya düşmeyecektir. Buna inanıyoruz. Festival daha iyi, daha büyük organizasyonlarda dünyada önemli bir yer alacak. Ona doğru destek vermekte bizim boynumuzun borcudur” dedi. 

Antalya Film Festivali 2017

Gecede Onur Ödülü alan sinema oyuncusu Necla Nazır’a ise ödülünü festivalin jüri üyesi Fadik Sevin Atasoy verdi. Nazır, “Çok özel, çok önemli, ödülü bana layık görenlere teşekkürler. Hayat boyu yaşam onur ödülünü ben vatanımız için canlarını gözlerini kırpmadan feda eden 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları, arkalarında bıraktıkları yetim evlatları ve aileleri adına alıyorum” dedi.

Antalya Film Festivali 2017

Akademi Ödülü, SAG ve BAFTA ödülü sahibi, “Altın Küre”, “Tony” ve “Emy” ödülleri adayı Amerikalı ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken’a verildi. Walken’a ödülünü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Vali Münir Karaloğlu takdim etti. Walken, ödüle layık görülmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Çok güzel insanlarınız ve çok güzel yemekleriniz var. Eşimle yeniden geleceğim. Bu ödülü bana layık görenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Antalya Film Festivali 2017
Dünya prömiyerini Antalya’da yapacak olan festivalin açılış filmi ‘Beni Bırakma’nın yönetmeni Bosnalı Aida Begiç ve oyuncular Suriyeli 8 mülteci çocuk sahneye çıkarak kalabalığı selamladı. Begiç, “Biz için çok büyük biran. Filmimiz ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Çocuklar filmi izlemediler. Size çok Radikal bir şey söyleyeceğim. İnsanlar aynı dili konuşmasalar da birlikte yaşayabilirler. Biz birbirimizin dillerini konuşmuyoruz ama birbirimizi çok seviyoruz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılan ünlülerden bazıları arasında Necati Şaşmaz, Mehmet Ali Erbil, Şoray Uzun, Tuğçe Tayfur, Ferit Aktuğ, Özlem Balcı, Şerif Gören, Şebnem Dilligil, İsmail Güneş, Atılgan Gümüş, Burçin Abdullah, Meriç Başaran, Aydın Sarman, Murat Han, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Nilay Deniz, Elçin Karabulut, Duygu Çetinkaya, Ertuğrul Şakar, Ali Bilgehan Birincioğlu, Hasan Küçük, İpek Erdem, Nurettin Sönmez ve Cengiz Coşkun  gibi isimler vardı. Uluslararası Antalya Film Festivali 27 Ekim'e kadar devam etmektedir.

 

Latif Bozdoğan

[email protected]

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 13:50
  1. 54. Uluslararası Antalya Film Festivali
  2. Antalya Film Festivali
  3. Latif Bozdoğan
  4. Ünlüler Geçidi
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