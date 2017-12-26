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Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu

Son günlerde dünya gündemini sık sık meşgul eden sanal para Bitcoin üreticileri, Güneydoğu Anadolu Bölgesini kıskaca aldı.

26 Aralık 2017 Salı 14:20
Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu

Son günlerde piyasa değeri hızla artan Bitcoin, kısa yoldan para kazanma hırsı bulunanların da iştahını kabarttı. Üretim için yoğun elektrik ve donanımlı bilgisayarlara ihtiyacı olanlar, gözlerini, kaçak elektriğin yoğun olarak kullanıldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne dikti. Burada özellikle kırsal bölgelerde işlem gerçekleştiren “madenci” diye tabir edilen Bitcoinciler, neredeyse bir fabrikanın tükettiği elektriği tüketerek Bitcoin üretmeye başladı.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine (DEDAŞ) kaçak elektrik kullanarak Bitcoin üretildiği ihbarlarının yapılmasının ardından ekipler, denetimlerini sıklaştırdı. İhbar yapılan yerlerde neredeyse bir fabrika kadar elektrik tüketen ev ve iş yerlerine işlem yapıldı.

DEDAŞ Saha Yönetim Direktörü Hasan Miroğlu, Bitcoin üzerinde yapılan ihbarları göz ardı etmediklerini belirterek şöyle konuştu: “Nasıl bir fabrikamız bizim için bir üretim kaynağı ise bu Bitcoin de o kadar enerji çeken sistemler kullanıyor. Onun için büyük trafoların direk bağlı olduğu sistemlerimizi özellikle kontrol altına alıyoruz. Bu gibi ihbarlar yoğun gelmeye başladı son zamanlarda onunla da ilgili diğer mücadelelerimizi nasıl yapıyorsak onlara da aynı vaziyette müdahale ediyoruz. Bitcoin ile ilgili ihbar olarak gelenlere de biz aynı muameleyi yapıyoruz fakat şöyle bir şey var, bizim içeriye girip insanlar ne üretiyorlar bakabilme yetkimiz ve imkanımız yok içeride ne yapılıyor bilemiyoruz. Ama bu kadar büyük elektrik çekişi olan yerler neyse, biz nasıl diğerlerine davranıyorsak bu gibi gelen ihbarlara da aynı muameleyi gösteriyoruz. Kırsalda da bu gibi ani değişikliklerin olduğunu tespit ettiğimiz yerlerde de bunların olma ihtimali var. Kırsalda da bu gibi ani çekiş artışları oluyor hiç ummadığımız yerlerde, onlara da aynı şekilde müdahale ediyoruz.”

BİTCOİN MADENCİLİĞİ NEDİR? ELEKTRİĞİ SU GİBİ İÇİYOR

Bazı yönleriyle Bitcoin madenciliği, mantıken Altın madenciliği gibidir. Değerli metaller, madenler gibi, yalnızca sınırlı bir miktarı vardır (yalnızca 21 milyon bitcoin) ve zaman geçtikçe zorluk seviyesi artar, bununla birlikte bitcoin bloğu bulmak gittikçe zorlaşır. Her blok bulunduğunda onay bekleyen işlemler onaylanır, bu işlemlerin onaylanması için harcanan çaba bloğu bulmaktır aynı zamanda. Sistem de bu çabanın karşılığı olarak bulunan her bloktan, çalışan madencilere çalıştıkları oranda pay verir. Bitcoin 2008 yılında ilk çıktığı zamanlarda bilgisayarınızın cpu/gpu donanımı ile günde 50-100 Bitcoin toplayabiliyordunuz. Tabii o zamanlarda bitcoin çok değersizdi.

Bitcoin madenciliği için bir bilgisayar ve özel bir program gereklidir. Madenciler, karmaşık matematik problemlerini çözmek için ve diğer madencilerle rekabet etmek için bu programı ve bir çok bilgisayar kaynağını kullanacaklardır. On dakikada bir, şifreleme karması işlevlerini kullanarak en son işlem verisine sahip bir bloğu çözmeye çalışacaklar.

Dijital para birimleri madenciliği son dönemde iyice yaygınlaşırken, bu madencilik sebebiyle tüketilen güç miktarı ise ciddi anlamda ağızları açık bırakacak cinsten. AMD ve NVIDIA grafik kartı fiyatlarını ve bulunmasını bile etkiyen dijital madencilik yarattığı elektrik sarfiyatıyla gündemde. Son model ekran kartlarının ihtiyaç olduğu bitcoin madenciliği için çok sayıda ekran kartı gerektiğinden ciddi anlamda elektrik tüketimi söz konusu.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 14:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Eşref ılgazEşref ılgaz1 sa önce
    Ya batı ödüyor, doğu kaçak kullanıyor.. kullanana da kullandırana da hakkımı helal etmiyorum.. bir kaçak meselesini çözemiyor sonra cart curt yapıyorsunuz.
  • Arif Arif 2 sa önce
    Ama peşinden koşan asalaklar az değil...Sonra da kahrolsun amerika diye ortaya çıkarlar...
  • YiğidoYiğido2 sa önce
    Allah kaçak elektrik ,su ve diğerlerinin kullananların,bin türlü belasını versin.heriki cihanda zehir zıkkım olsun.
  • Mustafa Mustafa 2 sa önce
    SAADET ZİNCİRİ BİR YERDE KOPACAKTIR. APTALLARA DUYURULUR
  • kemalkemal2 sa önce
    Bitkoyacak millete ama millet farkıda değil olmayan parayı alıyorlar abd cortlama seviyesinde yazın bir kenara abd nin 20 yıllık ömrü kaldı onunda bir yılı gitti inşallah. Can çekişiyor abd can. İt gibi saldırıyor sağa sola.
  • Alparslan1071Alparslan10713 sa önce
    Boyalı kağıtla dünyayı idare edenlerin ,olmayan bir parayla asalaklar sürüsünün boynuna tasma takarak gütme eyleminin adıdır bitcoin....

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