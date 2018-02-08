Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bir dönemin Türk devi için iflas istendi

Bir dönem Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan ve iş adamı Halis Toprak’ın kurduğu Bilecek’teki Toprak Kağıt fabrikasının iflası istendi.

08 Şubat 2018 Perşembe 11:30
Bir dönemin Türk devi için iflas istendi

Toprak Grubu şirketlerinden Toprak Temizlik Kağıdı AŞ’ye karşı iflas davası Bozüyük Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açıldı. Davayı işçi sendikası Selüloz-İş açtı.Halis Ağa’nın kurduğu dev fabrika için iflas davası
Edinilen bilgilere göre, şirket, sendikaya aylık ödemesi gereken aidatı ödeyemedi. Taraflar arasında zaman zaman ödemeye ilişkin anlaşmalar yapılsa da sonuç alınamadı. Sendika tarafı şirkete karşı dava açtı ve davayı kazandı.

İFLAS ÇIKARSA SATIŞI GÜNDEME GELECEK

Hürriyet'in haberine göre, mahkeme kararı sonrası ödemenin yapılması için iflas yolu ile takibe geçildi. Şirket buna itiraz edince bu kez itirazın iptali ve iflas istemi ile dava açıldı. Mahkemenin iflas kararı vermesi halinde oluşacak iflas idaresi fabrikanın satışını gündemine alacak.

BİR DÖNEMİN DEVİYDİ

Toprak Temizlik Kâğıdı Fabrikası son 10 yıldır etkili bir biçimde faaliyette olmasa da özellikle 90’lı yıllarda Türkiye’nin önde gelen sanayi tesisleri arasında yer alıyordu. Yüzlerce işçinin çalıştığı fabrika Türkiye temizlik kâğıdı sektöründe yüzde 25 pazar payına sahipti.

Toprak Kağıt gibi bir dizi önemli sanayi tesisi kuran Halis Toprak Ocak 2016'da Paris'te yaşamını yitirdi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 11:30
  1. Toprak Grubu

YORUM YAZ

  • ŞükrüŞükrü1 sa önce
    Bu ülkede herşey yolundaysa nu iflaslar neyin nesi
  • hummethummet1 sa önce
    işçiler kendi sonlarını hazırlamışlar. ekmek veren ocakalrını dava etmişler. yakta dursun diye fedakarlık yapılabilirdi. Bari sendika şeini alma. sendika baronları kimiseyi düşünmüyor.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ÖSO'nun dilinden düşmeyen slogan!
  1. ÖSO'nun dilinden düşmeyen slogan!
  2. Manisa'da otomobil ile minibüs..
  3. Tayvan'daki depremde ölü sayısı yükseldi
  4. İzmir'de köpeği asarak öldürdüler
  5. Ermenistan'a soğuk duş! Ölü ve yaralılar
  6. Trabzon'da mutlaka görülmesi gereken..
  7. Bangladeş’in eski Başbakanına 5 sene..
  8. İngiltere'den flaş Türkiye çıkışı:..
  9. Karabağlar Arçelik servisi
  10. Boşnakça sınavı için teşekkürler
  11. YPG'ye büyük şok! Silahları bırakıp...
  12. Ankara'da yeni bir üniversite kuruluyor
  13. Sümela Manastırı'ndan tarihi kareler
  14. İki devlet arasında köprü oldu!..
  15. 'Küçük Perinçek' babasının izinde!
  16. Tellağı konuştu: Uzaya gönderen bize..
  17. Azerbaycan'da karar açıklandı: Aliyev..
  18. İçişleri Bakanlığından Vali Orhan..
  19. Trump'ın büyük sırrı ortaya çıktı!..
  20. İlk kez görüntülendi! Kadın..
Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar