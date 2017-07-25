Bir deprem de Gemlik'te

Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde, saat 18.21’de Richter Ölçeği'ne göre 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre, Gemlik Körfezi merkezli deprem, yerin 7.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Gemlik ve çevresinde hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.