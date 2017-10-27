NATO’nun, Türkiye’nin Rus hava savunma sistemi S-400’leri satın alması durumunda ‘kaçınılmaz sonuçlarla’ karşı karşıya kalacağı açıklamasını değerlendiren Rus askeri uzman Aleksandr Jilin, ittifakın tepkisinin histerik olduğunu belirtti.

''ABD SERT TEPKİ VERİYOR''

Jillin bu açıklamanın, NATO’nun bugün herkesin tek patron Washington’a boyun eğdiği sıkı yönetim kampı olduğunu gösterdiğini belirterek şöyle konuştu: “Bu patron, silahın kimden ve ne kadar alınacağını dikte ediyor. Bu ‘elebaşı’ bu kamptaki etkisini kaybetmek istemiyor. Bu yüzden bu kadar sert tepki veriyor.

''FÜZELER DEVREYE GİRECEK''

Peki, aslında ne baş verdi? Şu baş verdi ki, S-400’ler alınırsa gerçekten Türkiye’yi koruyacak. Bir deli, baş eğmeyen Türkiye’yi cezalandırmaya karar verirse, ona karşı da koruyacak. Bu sistem, başta sivilleri vurmayı seven Amerikan savaş uçaklarının yolunu kesecek. Rakka ve diğer kentlerde nelerin yaşandığını hatırlayalım. NATO histerik bir tepki veriyor. Ama belli bir bağımsızlık düzeyine sahip Türkiye’nin, diğer NATO ülkelerinden farklı olarak patrona yaranmayı değil kendi güvenliğini düşünüyor.”

''TÜRKİYE'Yİ KORUYACAK''

NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel’in Türkiye’nin S-400 talebi için “kararda bağımsızlar ama sonuçlarına da katlanacaklar” şeklindeki tehditlerine Rusya sessiz kalmadı. Rus askeri uzman Aleksandr Jilin, NATO’nun Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Jillin bu açıklamanın, NATO’nun bugün herkesin tek patron Washington’a boyun eğdiği sıkı yönetim kampı olduğunu gösterdiğini belirterek şöyle konuştu: “Bu patron, silahın kimden ve ne kadar alınacağını dikte ediyor. Bu ‘elebaşı’ bu kamptaki etkisini kaybetmek istemiyor.

Rus ordusunun Suriye’de yaptığı sivil katliamlardan söz edilmeyen açıklamada ABD ve Rusya gerginliği yeni boyut kazandı.

Bu yüzden bu kadar sert tepki veriyor. Peki, aslında ne baş verdi? Şu baş verdi ki, S-400’ler alınırsa gerçekten Türkiye’yi koruyacak. Bir deli, baş eğmeyen Türkiye’yi cezalandırmaya karar verirse, ona karşı da koruyacak. Bu sistem, başta sivilleri vurmayı seven Amerikan savaş uçaklarının yolunu kesecek. Rakka ve diğer kentlerde nelerin yaşandığını hatırlayalım. NATO histerik bir tepki veriyor. Ama belli bir bağımsızlık düzeyine sahip Türkiye’nin, diğer NATO ülkelerinden farklı olarak patrona yaranmayı değil kendi güvenliğini düşünüyor.”