Bir dakikalık egzersiz kemikleri koruyor

Münübe Yılmaz

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, her gün düzenli olarak bir ila iki dakika arası spor yapanların kemikleri, spor yapmayanlara göre yüzde 4 daha kuvvetli. University of Exeter ve University of Leicester'da yapılan çalışmalarda, koşu ya da hızlı tempoda yürüyüş gibi sporlara düzenli olarak devam etmek, özellikle kadınların kemik sağlığını koruyor. 2 bin 500 sağlıklı kadınla yapılan çalışmada, günlük spor aktivite seviyesi ile kemik sağlığına bakıldığını ifade eden biyomekanik uzmanı Victoria Stiles, "Henüz ağır egzersizlerin kemik sağlığı ile alakasını bulamamakla beraber, düzenli olarak bir veya iki dakikalık sporun kemikleri yüzde 4 daha kuvvetli yaptığına şahit olduk" dedi. Yapılan çalışmada günlük iki dakikadan fazla düzenli spor yapan kadınların kemikleri ise, yüzde 6 daha sağlıklı ve sağlam.