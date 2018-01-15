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Bir dakika şarjla bir kilometre yol

Elektrikli araç sayısının artmasıyla birlikte bu araçların nasıl şarj edileceği merak konusu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:01
Bir dakika şarjla bir kilometre yol

Continental firması, bu sorunu çözmek için kablosuz şarj teknolojisi geliştirdi. AllCharge adlı sistem ile 10 dakikada, bir otomobile 300 kilometre yol gidecek enerji transfer edilebiliyor.

MİKRO NAVİGASYON

Elektrikli araçlar caddelerde boy göstermeye başlamış olsa da şehirler bu yeni teknolojiye tam anlamıyla hazır değil. Elektrikli araçların şarj edilebilecekleri istasyonların sayısı oldukça az. Bu sorun elektrikli araçlar çoğaldıkça aşılacak olsa da mevcut durumda elektrikli aracı olanlar zor durumda kalabiliyor. Araç sahipleri otomobillerinin şarjı bitmeden nereye nasıl gideceklerini, bir sonraki şarj istasyonunun uzaklığını hesaplamak zorunda kalıyorlar. Bu sorunla ilgili olarak Continental firması, elektrikli araç sahipleri için kablosuz şarj teknolojisi geliştirdikleri müjdesini verdi. BMW, Mercedes ve benzeri önemli otomobil üreticileri bugüne kadar kalın kabloların kullanıldığı şarj sistemlerini lanse ettiler. Continental, 11kV sistemin bir dakikalık şarj ile yaklaşık bir kilometre mesafe götürecek enerji transfer edebildiğini belirtiyor. Aracın şarj edilmesi için belli bir noktada bulunması gerekiyor. Otomobili bu noktaya yönlendirmek için basit bir mikro-navigasyon sistemi düşünülmüş.

FUARDA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Continental’in geliştirdiği bu şarj ünitesi, evrensel ve hangi akım şekli veya seviyesi olursa olsun işliyor. Sistem sayesinde 10 dakikada bir otomobile 300 kilometre yol gidecek enerji transfer ediliyor. AllCharge adı verilen sistemin üretimi için 2022 yılı düşünülüyor. Sistem 8 Ocak 2018’de Las Vegas’ta düzenlenen CES Fuarı’nda tanıtıldı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 10:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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