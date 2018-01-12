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‘Bir daha camiye giderseniz ölürsünüz’

Türkiye düşmanlığının tavan yaptığı ırkçı hükümetin idare ettiği Hollanda’da Türklere çirkin tehdit...

12 Ocak 2018 Cuma 02:49
‘Bir daha camiye giderseniz ölürsünüz’

Ülkenin Zaandam kentindeki Türk ailelerin evine İslamofobik ifadeler içeren tehdit mektubu bırakıldığı bildirildi.
Hollanda basınına göre, komşu iki Türk ailenin evinin giriş kapısında, Müslümanlara hakaret içeren bir not ile gamalı haç bulundu. Kırmızı boya ile karalanmış giriş kapısının önünde bulunan notta, “Eğer bir daha camiye giderseniz sonunuz gelir” ve “Kanser Müslüman geber” ifadeleri yer aldı. Bölge polisi sözcüsü Wendy Boudewijn, aile tarafından yapılan şikayet sonrası üzerine soruşturma başlatıldığını fakat saldırıyı kimin yaptığına dair bilgi olmadığını kaydetti.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 02:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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