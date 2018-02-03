Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
Bugün başlayan CHP Kurultayında bir skandala daha imza atıldı. Salonda bulunan partililere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım sözleri dinletilerek yuhalatıldı.03 Şubat 2018 Cumartesi 11:17
CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. Kongre salonunda platformun arkasındaki ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın “Eyyy Kılıçdaroğlu”, “Dinle dinle” sözlerinin yer aldığı klip sık sık gösterilerek, partililere yuhalatıldı.
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Ahmet36 dk önce Görende rte Kılıçdaroğlunu yuhalatmıyor sanar NK1 sa önce Bugün yaşadıklarımızın özü ve özeti..... Yaşar2 sa önce Cumhuriyetin kuruluşundan sonra İlk Nüfus sayımından önce, Dünyadan, Avrupa’dan ve daha çok Almanya’dan hitlerin ve SS subayların zulmünden kaçan Yahudi’yi, Lozan Anlaşmasını imzalayan İsmet İnönü İngilizlerle yazılı olmayan bir anlaşma yapmış ve sayıları 2 buçuk milyonu bulan Yahudi’yi Türkiye’ye kabul etmiştir. Bu yazılı olmayan anlaşma karşılığında gelen Yahudiler ve içlerinde Türkiye’deki pastadan pay almak isteyen Ermeniler İstanbul ağırlıklı olmak üzere, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerine yerleştirilmiş. Verimli toprakları, Sanayiye uygun arsaları ve Devlet kadrolarından önemli mevkilere verilmiştir. Hatta bunlar İsimlerini Türk ismi ile değiştirilerek, Türk kimliği almış gizli casuslardır. Şimdilerde karşımıza Kemal Kılıçdaroğlu, Semih Terzi, Ali Koç, Cansu Canan Özge ve Genelkurmay başkanlığı da yapmış olan İlker Başbuğ gibi insanlardır. Her kim bu vatan ve millet hayrına olacak bir işi protesto ediyor veya engelliyor ise, bilin ki o bu Yahudi veya Ermenilerden dir. Abdo2 sa önce Nede olsa Atatürk maskesi takmış hiç bir ideolojisi olmayan içi boş terörist partisi chpkk olduklarını nasıl anlayacak bu halk. Sadece yuh ile bitiyorsa bu iş yuuuhhh chpkk ya yuuuh rte2 sa önce sen önce her gün chp ye küfürhakaret eden........ lere laf söyle Veli2 sa önce 8 secim kaybetmis hala utanmadan piskin piskin sırıtıyor bu ülkenin cumhurbaskanını yuhalayanlar vatan hainidir Allah ülkemizi ortqcag karanligina götürmek isteyen gerici yobaz chpye iktidar yüzü göstermesin mustafa iyidoğan3 sa önce Ne düşündüğümü yazmama terbiyem müsaade etmiyor !!! sukru3 sa önce Ne yapsın başka.Planı,projesi olmayan ufku dar birisi nasıl o koltuğa yapışacak? Tabiiki polemik yaparak.Böylece cambaza bak diyerek milletin dikkatini başka yöne çekip koltuğu sağlama alacak.Bir uyanık chp,lide çıkıp bu utanç verici bir çaresizliktir diyemiyor.Aynen devam edin.müstahakınızı her seçimde bulacaksınız. Mehmet Timur3 sa önce Zavallı mezhepçi mide bulandırıcı kafalar. Ayyaş alkolik iğrenç faşizan zihniyetin kusmukla karışık millete tarihine inancına birliğine düşmanlık üzerine kurgulu bir muhalefet... Mehmet Timur3 sa önce Biz bu kusmuklu irinli kafayı nereden hatırlıyoruz.Yüzbinlerce öğrenciyi joplayanikna odalarına çeken namaz kılıyor diye çocukları eroinman insanlardan daha aşağı muamelesi yapan ahlaksızlığı çıplaklığı fuhşu ahlak diye ilericilik diye anlatan çirkef kafadan tanıyoruz.