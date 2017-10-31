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Bir ceza da Şenol Güneş'ten

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Caner Erkin'i Monaco maçı kadrosuna almadığını açıkladı.

31 Ekim 2017 Salı 17:24
Bir ceza da Şenol Güneş'ten

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak Monacı maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Güneş, hakeme küfür ettiği için 6 maç ceza alan Caner Erkin'i Şampiyonlar Ligi'nde de oynatmayacağını söyledi.

BURADA KARARLARI BEN VERİYORUM

Güneş, "Mustafa Pektemek, Orkan Çınar ve Caner Erkin bu maçta kadroda olmayacaklar. Caner'in sakatlığı yok. Burada kararları ben veriyorum." dedi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 17:24
  1. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
  2. Caner Erkin
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