Bir ceza da Şenol Güneş'ten

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak Monacı maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Güneş, hakeme küfür ettiği için 6 maç ceza alan Caner Erkin'i Şampiyonlar Ligi'nde de oynatmayacağını söyledi.

BURADA KARARLARI BEN VERİYORUM

Güneş, "Mustafa Pektemek, Orkan Çınar ve Caner Erkin bu maçta kadroda olmayacaklar. Caner'in sakatlığı yok. Burada kararları ben veriyorum." dedi.