Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bir beğeni için neler yapmıyorsunuz ki?

Sosyal medyada beğenilmeme korkusunun insanlarda psikolojik sorunlara yol açtığı belirtildi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:07
Bir beğeni için neler yapmıyorsunuz ki?

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan, sosyal medyada beğenilmeme korkusunun insanlarda psikolojik sorunlara yol açtığını söyledi. 

Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanıcılarına yönelik araştırmalar yaptıklarını ve araştırmalara göre, insanların sosyal medyada genellikle beğenilmek için bir şeyler paylaştığını belirtti.

Dünyada son yıllarda sosyal medya kullanan birçok insanda bir çeşit kaygı bozukluğu FOMA'nın görüldüğünü aktaran Ercan, "Bu insanlar sürekli sosyal medya için telefona dönüp dönüp bakıyor. Türkiye'de 50 milyon internet kullanıcısı var. Kullanıcılar ortalama 5 dakikada bir telefonuna bakıyor. Yine yapılan araştırmaya göre, cüzdanımızı kaybettiğimizde bunun yanımızda olmadığını 3 saatte fark ediyoruz ama telefonu kaybettiğimizi 5 dakikada anlıyoruz" diye konuştu.

Sosyal medyanın insan hayatına çok fazla girdiğini vurgulayan Ercan, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada bir şey paylaştıklarında insanlar hemen 'kaç beğeni oldu, kaç kişi gördü?' diye bakıyor. Sosyal medyada beğenilme kullanıcıları mutlu ediyor. Beğenilmeme ile karşılaşan kullanıcılarda ise psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor. Sosyal medyada beğenilmeme psikolojiyi bozuyor."

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:07
  1. Uluslararası Sosyal Medya Derneği
  2. sosyal medya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkları öldüren adama 4 ay hapis!
    1. Balıkları öldüren adama 4 ay hapis!
    2. Bomba iddia: İşte Fatih Terim'in..
    3. Eşcinseller PKK'ya katıldı
    4. Büyük sürpriz! Terim'in yerine kim..
    5. S-400'ler Türkiye'ye ne kazandıracak?
    6. Böyle vicdansızlık ne görüldü ne..
    7. Terör örgütü PKK'ya 5 bin askerle dev..
    8. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fatih..
    9. S-400’lerle Batı tasallutu bitecek
    10. Dükkanının zeminini bozuk paralarla..
    11. YPG bölgesine uzanan bir tünel bulundu
    12. Osmanlı Padişahlarının mezarları nerede?
    13. Rusya Destek olduğumuz iddiaları yalan
    14. O Albay da öldürüldü...
    15. Skandal ifadeler: Asker anneleri..
    16. İşte Süper Lig'de biten tüm transferler
    17. İşte niyetleri... Parti üyelerinin..
    18. Binlerce çıngıraklı yılanı bir çukurda..
    19. Bir beğeni için neler yapmıyorsunuz ki?
    20. Ukraynalı hackerlar Müslüman öğrenciyi..
    FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    Erdoğan İslam dünyasını birleştirecekti, biz engel olduk!
    Erdoğan İslam dünyasını birleştirecekti, biz engel olduk!
    Dışişleri'nden flaş açıklama: Türkiye'nin üyeliği onaylandı
    Dışişleri'nden flaş açıklama: Türkiye'nin üyeliği onaylandı