Bir bardak çay uğruna 2 dönümlük ormanı kül ettiler

Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Ayvalık’a 34 ZD 2397 plakalı özel otomobiliyle tatile gelen A.Y. (44) ile kız arkadaşı S.Y., Küçükköy Mahallesi sınırları içindeki dünyaca ünlü Sarımsaklı plajlarının uzandığı Badavut mevkiinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Sosyal Tesisleri’nin karşısındaki ormanlık alanda çay demlemek istedi. Ancak çiftin yaktıkları piknik ateşi bir anda büyüyerek yangın çıkardı. Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölge sakini vatandaşların da yardımıyla kısa sürede müdahale etti.

Yangında 2 dönüm arazide bulunan bodur çam ağaçları ve makilik alan kül oldu.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, Türkiye’nin en büyük doğal parkı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırlarında bulunan ormanlık arazide çıkan yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İki vatandaşın ormanlık alanda çay demlemek amacıyla yaktığı ateş sonrasında yangının başladığını belirterek, "Ormanlık alanın hemen yanında bulunan yerleşim yeri sakinlerinin kısa sürede bizlere haber vermesi sonucunda Orman Bölge Ekipleri olarak hemen yangına müdahale ettik. İki dönümlük küçük bir alanda etkili oldu. Yerleşim yeri sakinleri, Orman Bölge ekiplerimiz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yangına müdahale ederek kontrol altına aldık” dedi.

Vatandaşların sıcaklıkların arttığı bu dönemlerde ormanlık alanlarda, sigara izmariti ve piknik ateşi gibi konularda daha da dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Metin Kırcı, "Vatandaşlarımızın bayram tatillerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için özellikle ormanlık alanlarda piknik yapmamaya davet ediyoruz. Denizlerimiz onlar için daha uygun. Ormanlık alanlarımızda aşırı sıcaklıkların yükseldiği son bir hafta içinde yangın riskimiz artmış bulunmakta, vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya ve yangını gördüğü anda da Alo 177 ve 112 Acil Yardım hattını aramaya davet ediyorum" dedi.

Yangının çıktığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumluluk alanında Tabiat Parkı’nın Sarımsaklı bölümü olduğunu kaydeden Kırcı, "Yangına müdahale konusunda Orman Bölge Müdürlüğü olarak biz müdahale ediyoruz. Burada orman ile vatandaşlarımızın tapulu evleri iç içe. Şu anda jandarma ekipleri, yangının çıkmasına neden olan iki kişi hakkında gerekli soruşturmayı yapıyorlar. Yangının gerçekten bu çiftin çay demlemek amacıyla yaktıkları piknik ateşi nedeniyle mi, yoksa başka bir sebeple mi çıktığını hukuki bir zemin içerisinde netleştireceklerdir. Yangına şu anda müdürlüğümüz bünyesindeki 3 adet arazözümüz, 2 adet su tankerimiz ve belediyeye ait su tankerleri ileİtfaiyeye ait 3 adet arazöz ve ekiplerimizmüdahale etmişlerdir. Müdürlüğümüze bağlı bir yangın söndürme helikopteri de bu müdahalelere havadan yardım etmektedir” diye konuştu.

Öte yandan bölge sakinlerinden Ömür Yurdakul ise yangının çıktığı alanın Orman Bölge Müdürlüğü tarafından halka kapatılması gerektiğini savunarak, “Bu bölgenin tek ormanlık alanı burası. Bu alan tamamen yanabilirdi. Lütfen vatandaşlarımız özellikle bu sıcak günlerde ormanlık alanlarda biraz daha dikkatli olsunlar” diye konuştu.