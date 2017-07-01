Bir babanın çaresizliği! Kızını ölüme hazırlıyor

Zhang Liyong, Çin’in Sichuan bölgesinde çiftçilik yapan bir baba. Çaresiz baba kısa süre içinde ölmesi beklenen kızı için bir mezar kazdı.

Lyong, tüm birikimlerini ciddi bir kan hastalığıyla doğan 2 yaşındaki kızının tedavisi için harcadı.

Doktorlar, 2 aylıkken Akdeniz anemisi teşhisi konulan küçük kızın uzun bir yaşamı olmayacağını söyledi. Teşhisin konduğu günden bu yana aile çocuğun tedavi masrafları için toplamda yaklaşık 76 bin TL harcadı.

Eşi Deng Min ile birlikte bir çiftlikte çalışan baba ayda 287 pound kazanıyor ve gittikçe artan masraflara gücünün yetmediğini söylüyor. “Çok kişiden borç aldık artık kimse bize borç vermek istemiyor. Kan nakli için bizim kanlarımız uyuşmadı bu yüzden ikinci bir çocuk sahibi olmaya karar verdik, fakat çocukların kanı uyuşsa bile böyle bir naklin maddi yükünü kaldırabileceğimizi sanmıyorum” dedi.

Lyong, “Yapabileceğim tek şey sonsuza kadar uyuyacağı yere onu alıştırmak. Her gün onun yanında olacağım. Tek umudum burada rahat etmesi ve o vakit geldiğinde korkmaması.” şeklinde konuştu. O günden beri babası küçük kızı Zhang Ixinlei’yi her gün ileride gömüleceği mezara götürüyor. Çocuğunu orada oynatıyor, dinlendiriyor.