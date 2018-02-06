Bir aylık kar 2 günde yağdı, ordu devreye girdi

Moskova'da kar yağışı 60 yılın rekorunu kırdıSoğuk ve yağışlı hava Avrupa'yı etkisi altına aldı. Moskova'da rekor kar yağışı görüldü, Paris'te 45 bölgede turuncu alarm verildi, Madrid'de de yollar kapandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya kış ortalamasına göre bir aylık kar, iki günde yağdı. 60 yılın kar yağışı rekoru kırıldı, kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Moskovalılar, sokağa kayaklarıyla çıktı. Kentte şimdiye kadar 1 milyon 200 bin metreküp kar temizlendi. Moskova yakınlarında yolları açmak için ordu da devreye girdi. 2 binden fazla ağaç, karın ağırlığına dayanamayarak elektrik tellerinin üzerine devrildi. Moskova okullar bir gün tatil edildi.Tipi nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi.



PEKİ İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamalarına göre kar yağışı için net bir tarih bulunmasa da 15 Şubat’ta yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının İstanbul’u etkilemesi bekleniyor. Geçtiğimiz soğuk hava sistemleri gibi son dakikada yönünü değiştirmezse 15 Şubat’taki sistemle birlikte İstanbul’a kar yağması bekleniyor.