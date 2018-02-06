Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bir aylık kar 2 günde yağdı, ordu devreye girdi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir ayda yağması gereken karın 2 günde yağması sonrası yolları açmak için ordu devreye girdi. İstanbul'a yağması beklenen kar için ise Prof. Dr. Orhan Şen, '15 Şubat'ta gelmesi beklenen soğuk hava dalgası İstanbul'a kar sürprizi yapabilir' dedi.

06 Şubat 2018 Salı 11:43
Bir aylık kar 2 günde yağdı, ordu devreye girdi

Moskova'da kar yağışı 60 yılın rekorunu kırdıSoğuk ve yağışlı hava Avrupa'yı etkisi altına aldı. Moskova'da rekor kar yağışı görüldü, Paris'te 45 bölgede turuncu alarm verildi, Madrid'de de yollar kapandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya kış ortalamasına göre bir aylık kar, iki günde yağdı. 60 yılın kar yağışı rekoru kırıldı, kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Moskovalılar, sokağa kayaklarıyla çıktı. Kentte şimdiye kadar 1 milyon 200 bin metreküp kar temizlendi. Moskova yakınlarında yolları açmak için ordu da devreye girdi. 2 binden fazla ağaç, karın ağırlığına dayanamayarak elektrik tellerinin üzerine devrildi. Moskova okullar bir gün tatil edildi.Tipi nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi.

PEKİ İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamalarına göre kar yağışı için net bir tarih bulunmasa da 15 Şubat’ta yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının İstanbul’u etkilemesi bekleniyor. Geçtiğimiz soğuk hava sistemleri gibi son dakikada yönünü değiştirmezse 15 Şubat’taki sistemle birlikte İstanbul’a kar yağması bekleniyor.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 11:43
  1. kar yağışı
  2. moskova

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe maçı öncesinde Başakşehir'e şok! 2 yıldız futbolcu...
    1. Fenerbahçe maçı öncesinde Başakşehir'e..
    2. ABD bunu tartışıyor! Martin L. King...
    3. Kurtulmuş'tan Arakan çağrısı!
    4. Hastanede korkunç olay
    5. Doha'yı keşfetmek için 6 neden
    6. CHP Parti Meclisi'ne seçilen isimden..
    7. Bahçeli'nin o sözleri Nevşin Mengü'ye..
    8. 'Mini etek' ablasından şoke eden..
    9. Rütbeli askerlere operasyon
    10. Erdoğan ABD'ye meydan okudu: Geleceğiz!
    11. 'Adnan Oktar ona kitap gönderip dua..
    12. Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica:..
    13. Türkiye'den Rusya'ya tepki: Bir an..
    14. Afrin gazisi o anları anlattı: İlk..
    15. Mustafa Destici'den sürpriz ziyaret
    16. İsrail'e büyük şok! Bakanı ülkeye..
    17. Fatih Terim, Sivas yenilgisi sonrası..
    18. AK Parti Grup Toplantısı'na damga..
    19. Aykut Kocaman faturayı ona kesti! 'Suç..
    20. Martin Luther King'in vaazının..
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze