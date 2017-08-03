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Bir askerimizin hayatını kurtarmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan o telefonu görünce talimat verdi...

Hakkari'nin  Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında merminin isabet ettiği cep telefonu  sayesinde saldırıyı hafif yarayla atlatan asker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  talimatıyla yeni cep telefonuna kavuştu.  Telefonu askere teslim eden Vali  Toprak, "Pantolonunun sağ cebinde bulunan cep telefonuna mermilerden birinin  isabet etmesi üzerine bu mermi yön değiştirerek bacağı hafif bir sıyrıkla terk  etti. Askerimizin şu anda böyle sağlıklı durması bizim için büyük sevinç kaynağı" ifadelerini kullandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 16:07
Bir askerimizin hayatını kurtarmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan o telefonu görünce talimat verdi...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında  merminin isabet ettiği cep telefonu sayesinde saldırıyı hafif yarayla atlatan  askere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni cep telefonu  verildi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral  Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Şemdinli'deki terör  saldırısında merminin isabet ettiği cep telefonu sayesinde saldırıyı hafif  yarayla atlatan Astsubay Çavuş Kazım Kara'yı makamında kabul etti.

Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığında görevli Kara'ya,  Cumhurbaşkanı Erdoğan adına cep telefonu hediye eden Vali Toprak, kahraman Türk  Silahlı Kuvvetleri ve onun birbirinden kıymetli mensuplarının ülkenin savunması  için yurt içinde ve yurt dışında operasyonlarını büyük bir cesaret ve  kararlılıkla devam ettirdiğini söyledi.

"MERMİ, CEBİNDEKİ CEP TELEFONUNA İSABET ETTİ"

Sınır ili olması dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hakkari  özelinde her türlü takdire şayan bir mücadele yürüttüğünü anlatan Toprak, şunları  kaydetti:

"Bu kapsamda görevlerine devam eden Samanlı bölüğüne bağlı Sarı Tepe  üs bölgemizde görevli kahraman Mehmetçiğimiz, 1 Ağustos Sabah saat 05.40  civarında mevzileri kontrol edip personel değişimlerini sağladığı sırada Irak'ın  kuzeyinden bölücü terör örgütü tarafından biksi tüfekle yapılan saldırı sonucunda  yaralandı ve gazilik unvanına kavuşmuş oldu. Fakat bu esnada Allah'ın takdiri  tabii, önemli bir olay, pantolonunun sağ cebinde bulunan cep telefonuna  mermilerden birinin isabet etmesi üzerine bu mermi yön değiştirerek bacağı hafif  bir sıyrıkla terk etti. Bu gerçekten önemli bir gelişme. Askerimizin şu anda  böyle sağlıklı durması bizim için büyük bir sevinç kaynağı."

"GÖZLERİNİ KIRPMADAN Vatan SAVUNMASINA KOŞUYORLAR"

Konunun daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldığını belirten  Toprak, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, askerimizin kullanılamaz hale gelen cep  telefonunun yerine yeni bir telefon verilmesini emrettiler. Burada kendisini  temsil etmekten onur duyduğum, gurur duyduğum Sayın Cumhurbaşkanımız adına bu  telefonu hediye etmek üzere değerli kardeşimizi, kahraman askerimizi buraya davet  ettik. Bu mücadelede kendilerine ne kadar teşekkür etsek, ne kadar şükran  duygularımızı ifade etsek bunu karşılayamayız. Gerçekten hayatları pahasına bir  saniye bile gözlerini kırpmadan vatan savunmasına koşan bu kardeşlerimize bizimle  beraber bütün ülkemiz, bütün vatandaşlarımız müteşekkir ve şükran duygularını  besliyorlar."

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 16:07
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