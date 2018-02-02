Bir annenin gözyaşları

Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı deşifre olduktan sonra kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan tarafından öldürülen Defne Joy Foster, ölümünün 7’nci yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarının başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Törende ağlayarak kızının mezar taşına sarılan anne Hatice Foster’ı yakınları teselli etti.

Anma töreninde Defne Joy Foster'ın mezarı başında toplanan yakınları dua etti. Törende ayakta durmakta zorlanan anne Hatice Foster, ağlayarak kızının mezar taşına sarıldı. Uzun süre kızının mezar taşına sarılan Hatice Foster'ı yakınları teselli etti. Hatice Foster, 'Çok üzgünüm, Allah baş düşmanımın başına vermesin' diye konuştu.

Bilindiği oyuncu Defne Joy Foster’ın, Ateist Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan tarafından öldürüldüğü iddia edilmiş, ancak davanın FETÖ tarafından sulandırıldığı ortaya çıkmıştı.