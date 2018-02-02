Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bir annenin gözyaşları

FETÖ bağlantılı kapatılan Taraf gazetesi yazarı Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan tarafından öldürüldüğü iddia edilen Defne Joy Foster, mezarı başında anıldı.

02 Şubat 2018 Cuma 17:31

Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı deşifre olduktan sonra kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan tarafından öldürülen Defne Joy Foster, ölümünün 7’nci yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarının başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Törende ağlayarak kızının mezar taşına sarılan anne Hatice Foster’ı yakınları teselli etti.

Anma töreninde Defne Joy Foster'ın mezarı başında toplanan yakınları dua etti. Törende ayakta durmakta zorlanan anne Hatice Foster, ağlayarak kızının mezar taşına sarıldı. Uzun süre kızının mezar taşına sarılan Hatice Foster'ı yakınları teselli etti. Hatice Foster, 'Çok üzgünüm, Allah baş düşmanımın başına vermesin' diye konuştu.

Bilindiği oyuncu Defne Joy Foster’ın, Ateist Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan tarafından öldürüldüğü iddia edilmiş, ancak davanın FETÖ tarafından sulandırıldığı ortaya çıkmıştı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:31
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. Defne Joy Foster
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal medyada korkunç tuzak: 14 yaşındaki...
    1. Sosyal medyada korkunç tuzak: 14..
    2. ABD'den Menbiç açıklaması
    3. ÖSO, PYD'yi vuruyor CHP'den ses geliyor
    4. Bursaspor Beşiktaş maçının muhtemel..
    5. Karadeniz'in yeşil cenneti: Rize
    6. Borsa haftayı düşüşle kapattı
    7. KKTC'de yeni Başbakan Erhürman görevi..
    8. Huzur dolu bir yer: Gölcük
    9. Sağlam ilk galibiyetini aldı!
    10. Galatasaray PFDK'ya gönderildi!
    11. New York borsası düşüşle açıldı
    12. Almanya'dan skandal hamle!
    13. Onlarda göreve geliyor... Teröristler..
    14. Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir..
    15. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: TSK..
    16. Ankara'da çıkan yangında 6 ev..
    17. Almanya'da şok... 3.4 milyon kişi..
    18. Balkanlar’da bir açık hava müzesi:..
    19. Sınırları ortadan kaldıracak! Yeni..
    20. Kripto para üretiminde kullanılan..
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap