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Bir Annenin gözünden 15 Temmuz...

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Türkiye o kanlı gece'de yaşananları bir kez daha hatırlıyor. Yazar Esra Ekinci ''Bir Annenin gözünden 15 Temmuz'u'' böyle anlattı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:27
Bir Annenin gözünden 15 Temmuz...

İşte o yazı; 

''15 Temmuz ne kadar zor bir gece... Kelimelerle anlatılmayacak kadar zor, endişeli ve cesaret kokan bir gece...Gece saat 23 gibi eşimle oturmuş çay içiyorduk, bir yandan'da henüz iki aylık oğlumu yatırmaya çalıyordum. Oğlum olan biteni ''hissetmiş'' hissetmiş olacak ki huzursuzlandı ve bir türlü uyumadı. Biraz zaman geçirmek için televizyonu açtım...  Açar açmaz bu cennet vatanımıza ''darbe girişiminde'' bulunduğunu aktaran haberle karşılaştık. Evet yanlış duymadık ''Darbe girişimi!'' Peki bu darbe girişimi kime? niye? niçin? yapılıyordu. 

Anlam veremedim, yaşım itibari ile hiç darbelere şahit olmamış biri olmama rağmen bir anda içimi koca bir ''sessizlik'' büründü. Darbe gerçekleşirde olacak olanlar bir filim şeridi gibi geçti gözümün önünden, ve kucağımdakioğluma bakıp ''ölmek için daha küçük değil mi?'' diyebildim sadece... 

Belkide şafak aydınlanır aydınlanmaz, bir bir evlerimiz basılıp ''dindar'' kişiliği ile bilinen eşlerimiz tutuklanacaktı. Onurumuz, namusumuz olan tesettürlerimiz ayakalar altında çiğnenecekti. Bunların hepsi bir varsayım değil kesinlikle. Bundan önceki darbeleri gören büyüklerimizden bir hikayeymiş gibi dinlediğimiz ama şimdi gerçeği ile karşılaşmak üzerinde olduğumuz... 

Bir tarafım endişe içinde iken, bir tarafım yinede ''umut'' doluydu... Çünkü bu ülkede ALLAH'ın adını yükselten nice imanlı insanlar vardı ve Allah'ın vaadi haktı... Kendi adının anıldığı hiçbir memeleket helake uğramayacaktı... 

Hamd olsun öyle'de oldu... tam bu düşünceye dalmışken bir sela yükseldi semalarda ''Allah-u Ekber!'' düşmanın kalbine korku, Müminin kalbine sukünet sağlayan... meydana inen yiğitlerin cesaretine cesaret katan... 

Ve o sela sesinden sonra eşime söylediğim tek cümle; ''Eşsiz yaşanılır ama vatansız yaşanılmaz, hakkım sana helaldir bizi düşünme mazlumun sahibi Allah'tır. Git ve zalimi yenilgiye uğratmadan canın pahasına dönme!'' 

Hamd olsun rabbime kimsesi olamayan bu vatanı sahipsiz bırakmayan herşeyin tek ve yegane sahibi olan Allah'a hamd olsun. Bir gecede zalimin oyunu boşa çıkaran Züntikam'a hamd olsun... 15 Temmuz gecesine zaferi yazdıran El Fettah'a hamd olsun...'' 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:27
  1. Esra Ekinci
  2. 15 TEMMUZ
  3. 15 TEMMUZ ANNE
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