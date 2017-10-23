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Bir annenin evladını görememe hasreti...

Doğum yaptıktan 1 gün sonra hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Kübra Eken, 2.5 ay sonra felçli ve konuşamaz halde evine döndü.

23 Ekim 2017 Pazartesi 08:29
Bir annenin evladını görememe hasreti...

Eken, kendisini eşinin darp ettiğini ileri sürdü. Bülent Eken hakkında, 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2.5 yıl süren hukuk savaşı sonunda S.A. mahkeme tarafından tedbiren Kübra Eken’e verildi. Babası, kızını 15 günde bir görebilecekti. S.A., temmuz ayında babası tarafından görüşme gününde alındı ama geri getirilmedi. Kübra Eken, Anadolu 20. Aile Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, Bülent Eken’in kızı ile 3 ay süreyle görüşmemesine, tedbire aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tutulmasına karar verdi.

İCRAYLA ALDILAR

Kübra Eken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile kadın hakları kuruluşlarından yardım talebinde bulunduğu mektupta “Kızımı icra ve polis travması yaparak annem Nuran Yelkenci’nin kollarından zorla, ağlatarak aldılar. Görüşme günü saat 20.00’de teslim etmeleri gerekirken bir anda yok oldular” ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 08:29
  1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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