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Bir annenin çığlığı! Aldığı koku hayatını mahvetti… Yeri göğü inletti

Muş'un Malazgirt ilçesinde 5 gün önce kaybolan lise öğrencisinin cansız bedeni, 2 yıl önce kapatılan yatılı okulun yatakhanesinde bulundu.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:34
Bir annenin çığlığı! Aldığı koku hayatını mahvetti… Yeri göğü inletti

Alınan bilgilere göre, Konakkuran beldesinde 5 gün önce kaybolan Tamer Bingöl’ün (16) ailesi, yaptıkları tüm aramalara rağmen çocuklarını bulamadı. bugün akşam saatlerinde 2 yıl önce kapatılan ve atıl halde olan Konakkuran Yatılı Bölge Okulu’nun pansiyonun yakınında oğlunu arayan anne İran Bingöl, aldığı yanık kokusu üzerine yatakhane kısmına çıkınca oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Annenin feryadı üzerine yatakhaneye çıkan çocuğun yakınları anneyi sakinleştirmekte güçlü çekti. haber verilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Savcının yaptığı ilk incelemede Tamer Bingöl’ün elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği değerlendirilirken, talihsiz çocuğun cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:34
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