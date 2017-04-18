Bir anda yaklaştı ve... Fransız aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) lideri Marine Le Pen'in Paris'teki seçim toplantısında yaptığı konuşma FEMEN üyesi bir kadının sahneye fırlamasıyla kesildi.

18 Nisan 2017, 17:43 Eklenme: Fransa'da 23 Nisan'da ilk turu yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimlerinin adayı aşırı sağcı Le Pen, seçim toplantısı sırasında protesto edildi. ​Le Pen'in konuşma yaptığı sırada sahneye fırlayan FEMEN grubuna üye bir protestocu, elindeki çiçeği Fransız politikacının kafasının üzerine koymak istedi fakat korumalar protestocu kadından hızlı davrandı. Protestocu kadının üzerindeki giysiyi çıkarmaya çalıştığı görüldü. ​Protestocu kadının "sol-kanat aşırıcı" olduğunu savunan Le Pen, "kadınları savunan tek kadının mitingini bölerek, savundukları değerlerin tam tersini yapmakla" itham etti. Kısa süre sonra ikinci bir protestocunun çığlıklarının duyulması üzerine, salondaki güvenlik görevlileri hızla olaya müdahale etti. Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 17:43