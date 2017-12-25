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Bir anda sahneye atlamıştı! Bakın kim çıktı

Şırnak'ta sahneye koşup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarılmak isteyenin şehit yakını Hüseyin Demircan olduğu ortaya çıktı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 21:08
Bir anda sahneye atlamıştı! Bakın kim çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AK Parti Şırnak İl Kongresi'nde bir anda platforma atlayarak Erdoğan'a sarılmaya çalışan kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Şimdiye kadar ailesinden 13 kişinin şehit olduğunu belirten Demircan, "Tek amacım, sevdalısı olduğum Cumhurbaşkanı'mıza sarılmaktı; ama sanırım yanlış anlaşıldı ve gözaltına alındım. İfadem alındıktan sonra serbest bırakıldım" dedi.

"BEN CUMHURBAŞKANIMIZI ÇOK SEVİYORUM"

DHA'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şırnak'ta dün düzenlediği AK Parti 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere seslendi. Erdoğan, konuşmasını tamamlayıp, salondakilerle vedalaşırken platforma aniden biri çıktı. Koşarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelip, sarılmak isteyen ve sahnede kısa süreli hareketliliğe neden olan kişinin Hüseyin Demircan olduğu öğrenildi. Erdoğan'ın korumaları tarafından platformdan indirilen ve gözaltına alınan Demircan, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Şırnak'ta Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nı kurduklarını anlatan Demircan, Ben şehit yakınıyım. Ailemizden terör örgütü PKK tarafından bugüne kadar 13 kişi şehit edildi. Şehit edilenler arasında annem, 2 ağabeyim ve 2 kız kardeşim var. Korucu olduğumuz için PKK, 1987 yılında Şırnak'ın Güneyce köyü Çift Kavak mezrasına baskın yaparak, ailemden çok sayıda kişiyi şehit etti. Ben, Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Dün sahnedeyken kendisine sarılmak için sahneye çıktım; ama korumalar, yanlış anladı ve beni sahneden indirdiler. Benim başka bir amacım yoktu, sadece sarılmak istedim. Emniyette ifadem alındıktan sonra serbest bırakıldım. Böyle bir yanlış anlamaya neden olmak istemezdim. Sadece Cumhurbaşkanı'mıza sarılmak istedim.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 21:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Tekrar Osmanlı Devleti Kuruluş 2099Tekrar Osmanlı Devleti Kuruluş 20991 sa önce
    Tüm Şırnaklı Hakkarili Diyarbakırlı Vanlı Mardinli Bitlisli vs kardeşlerimizin de Hüseyin Demircan kardeşimizle aynı düşünceleri paylaşması dileğiyle
  • Alparslan1071Alparslan10712 sa önce
    Şehidlerimize rahmetler,fatihalar,yasinler,taha lar....Güvenlik zaafiyeti var diyenlere cevap verildi zaten...Salondaki herkesinaranarak salona alındığı , güvenlik zaafiyeti doğuracak hiç bir eksikliğin olmayacağını milletimiz bilmeli...Rabbimizin emanında daim olsun Başkomutan ,silah ve dava arkadaşları....
  • OfliOfli2 sa önce
    Reis bu kardeşimizi yanına çağırır bence

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