Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bir anda cesetle karşılaştılar...

Adana'da sulama kanalında çocuklar tarafından bir kadın cesedi bulundu.

01 Şubat 2018 Perşembe 19:07
Bir anda cesetle karşılaştılar...

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nden geçen sulama kanalı kenarında oynayan iki çocuk kanal içinde gördükleri şeyi oyuncak bebek zannetti.

Kanala girip çöp ile kontrol ettikleri cismin bir insana ait kafatası olduğunu görünce korkup kanaldan çıktılar.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede cesedin bir kadına ait olduğunu iki elinin, kafasının ve bir ayağının kemirgen hayvanlar tarafından yendiğini tespit etti.

Polis kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Yapılan ilk çalışmada, cesedin, 14 Eylül 2017 günü Suriye'den savaştan kaçıp geldikleri Adana'da kuzeni Rengin Abdo (21) el ele sulama kanalına atlayarak intihar eden Emine Hani'ye (18) ait olduğu tahmin ediliyor. Rengin Abdo'nun cesedi de 15 Eylül 2017 tarihinde olay yeri yakınında bulunmuştu.

Kadının cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 19:07
  1. Yüreğir ilçesi
  2. adana
  3. ceset
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir anda cesetle karşılaştılar...
    1. Bir anda cesetle karşılaştılar...
    2. Polis duvarı kırdıkça şaşkına döndü
    3. Donmak üzere olan 8 kişilik grup..
    4. Hattı kestik! PKK'ya 200 milyon..
    5. Devlette yeni dönem! Devrim gibi...
    6. Rusya İngiltere'nin zaafını ortaya..
    7. Esed rejiminden skandal açıklama!
    8. Muhalifler denkleme girdi, İran rahatsız
    9. Pentagon’un sırlarına internetten..
    10. Drone ve İHA takımı saldırıları
    11. ''Yaşananlar başarısız bir darbe..
    12. O kenti kaybetmek üzereler
    13. Zeytin Dalı Almanya'ya battı! Skandal..
    14. Bu defa Hama'ya saldırı düzenlendi
    15. Katiller İdlib'e doğru ilerliyor
    16. Türkiye, Arnavutluk için harekete geçti
    17. Obama 1 yıl sonra açıkladı... O gün...
    18. BM, işgalcilerle irtibatlı şirketleri..
    19. HİSAR-A testi geçti
    20. Yerli füze test atışı gerçekleşti
    Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
    Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
    Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
    Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
    Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.02.2018
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor
    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor