Bir anda cesetle karşılaştılar...

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nden geçen sulama kanalı kenarında oynayan iki çocuk kanal içinde gördükleri şeyi oyuncak bebek zannetti.

Kanala girip çöp ile kontrol ettikleri cismin bir insana ait kafatası olduğunu görünce korkup kanaldan çıktılar.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede cesedin bir kadına ait olduğunu iki elinin, kafasının ve bir ayağının kemirgen hayvanlar tarafından yendiğini tespit etti.

Polis kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Yapılan ilk çalışmada, cesedin, 14 Eylül 2017 günü Suriye'den savaştan kaçıp geldikleri Adana'da kuzeni Rengin Abdo (21) el ele sulama kanalına atlayarak intihar eden Emine Hani'ye (18) ait olduğu tahmin ediliyor. Rengin Abdo'nun cesedi de 15 Eylül 2017 tarihinde olay yeri yakınında bulunmuştu.

Kadının cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.