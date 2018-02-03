Bir Almanya eksikti!

BND ajanları, ekim ayından bu yana Gallant Phoenix adı verilen operasyonda yer alıyor.

BND, IŞİD'e karşı ve Avrupa'da muhtemel terör saldırılarını önlemek için yürütülen bu operasyona katılımın son derece önemli olduğunu düşünüyor.

Alman hükümeti ve BND'den, Spiegel'in haberi hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

21 ülkenin katıldığı Gallant Phoenix adlı operasyon, Ürdün'deki ABD askeri üssünde yönetiliyor. Operasyonun amacı, IŞİD militanları hakkında bilgi toplamak, IŞİD'in Suriye ve Irak'taki eski sığınaklarında ele geçirilen belgeleri, DNA kalıntılarını ve parmak izlerini analiz etmek.