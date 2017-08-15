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Bir aileyi yok eden kazada acı ayrıntı

Kocaeli TEM Otoyolu Kartepe kesiminde sabah saatlerinde meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü kazada ölenlerin Ankara’dan İstanbul’daki düğüne gitmek için yola çıktıkları ortaya çıktı.

15 Ağustos 2017 Salı 18:27
Bir aileyi yok eden kazada acı ayrıntı

TEM Otoyolu Kartepe mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Edinilen bilgiye göre Muhsin Sayıcı(61), Şehri Yazgan(53), Ayşe Sayıcı(77), Sündüs Sayıcı(56) ve Satiye Yarıcı (39), İstanbul’daki düğün için Ankara’dan yola çıktılar. Muhsin Sayıcı’nın kullandığı 06 DN 8355 plakalı hafif ticari araç, TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde düğüne yetişmek için hızlandı. Bu sırada Ahmet Turkal idaresindeki 81 EB 650 plakalı tırın balataları yanmaya başlayınca sürücü aracını emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Yanan balatalarını söndüren sürücüyü gören başka bir tır sürücüsü Serkan İpek(24) de 42 EDH 88 plakalı tırını emniyet şeridine çekerek yardım etmek istedi.

Bu sırada hızla ilerleyen Muhsin Sayıcı ise yanan tırı seyir halinde izlemek isteyen araçların aniden yavaşladığını fark etti. Yavaşlayan araçlara çarpmamak için manevra yaparak emniyet şeridine giren Sayıcı’nın kontrolündeki hafif ticari araç, burada park halindeki 42 EDH 88 plakalı tıra arkadan çarptı. Tıra arkadan çarpan araçtaki sürücü Muhsin Sayıcı, Şehri Yazgan, Ayşe Sayıcı, Sündüs Sayıcı olay yerinde hayatını kaybederken Satiye Yarıcı ise ağır yaralanmıştı.

Cenazeler Ankara Karşıyaka mezarlığına gönderilmek üzere ailelerine teslim edildi. Yarın Ankara’da düzenlenecek olan törenle toprağa verilmeleri bekleniyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 18:27
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