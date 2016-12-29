Bir ailenin haberleşme masrafı bakın kaç lira...

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Türkiye'de 2016 yılında bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her ferdi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme gideri yaklaşık 237 lira. Yıllık gideri ise 2 bin 844 lira.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) her yılın sonunda düzenli yaptığı analiz kapsamında açıkladığı "Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Raporundan derlediği bilgilere göre Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri yıllık 2 bin 844 liraya ulaştı.

Raporda bu rakamın 763 lirasını devlete ödenen verginin oluşturulduğu vurgulanırken, 2015 yılında 2 bin 695 lira olan bir ailenin yıllık haberleşme giderinin 2016'da yüzde 5,56 arttığı belirtildi.

AA