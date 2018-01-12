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Bir adet kalkan 875 lira

Karadeniz'de avlanan 7 kilogram ağırlığındaki bir kalkan balığı 875 liradan alıcısını bekliyor.

12 Ocak 2018 Cuma 16:38
Bir adet kalkan 875 lira

Balıkçı İsmail Demircioğlu, AA muhabirine, mevsimi olmasına rağmen Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkan balığının bugünlerde çok az sayıda avlandığını söyledi. Kalkan avcılığının "yok" denecek düzeyde olduğuna işaret eden Demircioğlu, "Böyle olunca da balık kıymete bindi. Kalkanı tezgahlarda görmek neredeyse imkansız, olanlar da ateş pahası. Geçen yıl kilogramı 50 lira olan kalkanın fiyatı bugünlerde 125 lirayı buldu. Kalkanın fiyatı adeta altınla yarışıyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kalkanın büyümesine izin verilmesi gerektiğini vurgulayan İsmail Demircioğlu, "Yetkililer kalkan balığının popülasyonunun korunmasına yönelik önlemler alıyor. Balıkçıların da balığı küçük avlamaması gerekir. Zaten balık lezzeti ile rağbet gördüğü için, büyük olduğu zaman fiyatı da büyüyor. Bugün ağlarımıza takılan 7 kilogram ağırlığındaki kalkan balığını 875 liraya satıyoruz." dedi.

Mezgit 45, barbun 50 lira

Demircioğlu, Türkiye'den göç eden hamsinin Gürcistan'a gittiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Balıkçılarımız da Gürcistan'a gitti. Orada bol miktarda hamsi avlıyorlar ve Türkiye'ye getiriyorlar. Tabii böyle olunca hamsinin fiyatı 20 liradan 8-10 liraya kadar düştü. Mezgit 45, barbun 50 liraya satılıyor. İnşallah havalar soğudukça bu balıkların da avlanması artacak, fiyatı düşecektir."

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 16:38
  1. Balıkçı
  2. Karadeniz
  3. Kalkan
  4. Mezgit
  5. barbun
  6. Gürcistan
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