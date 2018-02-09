Bir acı haber daha geldi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısında bulunan Kuzey Irak'taki Zer Tepe Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 asker şehit oldu.

Güvenlik güçleri, saldırıya anında karşılık verirken, bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

TUZAKLANMIŞ ARAÇ ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Ayrıca, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda ağaçlar arasına gizlenmiş, bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen tuzaklanmış araç ele geçirilmişti.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Araç, olay yerinde kontrollü imha edildi.

Operasyonda 2'si kadın 6 zanlı, "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan gözaltına alındı.

AFRİN'DEN DE ACI HABER GELDİ

Afrin'den de bugün bir şehit haberi geldi. Afrin'in güney batısında girilen çatışmada Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun şehit olduğu açıklandı. Pamukçu'nun naaşı memleketi Hatay'da toprağa verildi.