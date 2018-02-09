Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bir acı haber daha geldi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerin saldırısında bir askerin şehit olduğu belirtildi

09 Şubat 2018 Cuma 16:40
Bir acı haber daha geldi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısında bulunan Kuzey Irak'taki Zer Tepe Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 asker şehit oldu.

Güvenlik güçleri, saldırıya anında karşılık verirken, bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

TUZAKLANMIŞ ARAÇ ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Ayrıca, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda ağaçlar arasına gizlenmiş, bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen tuzaklanmış araç ele geçirilmişti.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Araç, olay yerinde kontrollü imha edildi.

Operasyonda 2'si kadın 6 zanlı, "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan gözaltına alındı.

AFRİN'DEN DE ACI HABER GELDİ

Afrin'den de bugün bir şehit haberi geldi. Afrin'in güney batısında girilen çatışmada Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun şehit olduğu açıklandı. Pamukçu'nun naaşı memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 16:40
  1. AFRİN
  2. Hakkari Valiliği
  3. Hakkari

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk jetleri böyle vurdu! Yeni görüntüler
    1. Türk jetleri böyle vurdu! Yeni..
    2. Malatya merkezli FETÖ operasyonuna 8..
    3. Teröristler jetlerden kaçamadı
    4. Katiller bomba yağdırmaya devam ediyor
    5. Rusya'dan yeni hamle... Tam 7,1 milyar..
    6. Kış Olimpiyatları'nın açılışında..
    7. Teröristlerin tüm tuzaklarını bozacak
    8. Siyonistler yine saldırmaya başladı
    9. Bakanlıktan açıklama: İnceleme..
    10. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    11. Çulhaoğlu'na Cumhurbaşkanına..
    12. KKTC'de yeni Meclis Başkanı seçildi
    13. Türkiye ABD'yi geride bıraktı
    14. Evlerine dönmesinler diye bakın ne..
    15. 'Hem Afrin'de operasyon yapabilecek..
    16. Türk devi satılıyor
    17. Darbeciler sınır kapısını kapattı!
    18. ''İran ve Hizbullah Suriye’den..
    19. ABD polisi onları gözetim altına aldı
    20. Hulusi Akar meydan okudu: Gücümüz..
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    Kamuda büyük deprem! Çok sayıda bürokrat görevden alındı
    Kamuda büyük deprem! Çok sayıda bürokrat görevden alındı
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin