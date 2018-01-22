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''Bir ABD askeri öldürdük''

Terör örgütü DEAŞ, Afganistan'ın doğusunda yaşanan çatışmalarda ABD ordu mensubu bir askerin öldürüldüğünü öne sürdü.

22 Ocak 2018 Pazartesi 18:02
''Bir ABD askeri öldürdük''

Terör örgütü DEAŞ, Afganistan'ın doğusunda yaşanan çatışmalarda ABD ordu mensubu bir askerin öldürüldüğünü öne sürdü.

Terör örgütü DEAŞ'e bağlı "Amak Ajansı" tarafından servis edilen bilgiye göre, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ilinin Deh Bala ilçesinde yaşanan çatışmalarda 1 ABD ordusu personeli öldü. Aynı açıklamada, yaşanan çatışmalarda Kabil hükümeti güçlerinden de 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Örgüte bağlı ajans üzerinden yapılan açıklamada, ABD ve Kabil hükümeti güçlerinin Deh Bala ilçesinde iki köye baskın düzenlediği ve düzenlenen baskında Terör örgütü DEAŞ üyeleriyle çatışmaların yaşandığı ifade edildi.

Bir süre devam eden çatışmaların ardından ABD öncülüğündeki güçlerin saldırısının başarısız olduğu bilgisi kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ'in varlık gösterdiği Nangarhar iline yönelik ABD ve yerli güçler tarafından belli aralıklarla askeri operasyonlar gerçekleştiriliyor.

Öte yandan geçtiğimiz 2 Ocak tarihinde Afganistan'daki ABD güçleri tarafından yapılan açıklamada, Nangarhar ilinin Açin ilçesinde yaşanan çatışmalarda 1 ABD askerinin öldüğü diğer 4'ünün yaralandığı belirtilmişti.

Açin ilçesi Terör örgütü DEAŞ'in Nangarhar ilindeki merkezi olarak biliniyor.

mepanews 

 

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 18:02
  1. Nangarhar
  2. Açin ilçesi
  3. DEAŞ
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