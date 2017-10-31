BiP’ten arayan Turkcell’liler kazanıyor

Türkiye’nin yenilikçi iletişim ve eğlence platformu BiP, Turkcell ortaklığıyla hayata geçen Bi’Ara kampanyasıyla kullanıcılarına ücretsiz hediyeler sunuyor. Turkcell’li BiP kullanıcıları, kampanya kapsamında aradıkça ve mesaj attıkça internet hediyesi kazanıyorlar. 5 mesaj atana haftalık 1GB, 2 arama yapana haftalık 2GB, 5 arama yapan aylık 1GB, 10 arama yapan aylık 2GB, 30 arama yapan aylık 10GB hediyeleri BiP’te bekliyor. Kampanyadan faydalanmak için sabit hatlar dışında farklı kişilere arama yapmak ya da mesaj göndermek gerekiyor.