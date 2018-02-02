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BiP ile para gönderme devri başladı

Türkiye’nin yenilikçi iletişim ve yaşam platformu BiP, para transferinde yeni bir dönem başlatıyor.

02 Şubat 2018 Cuma 10:17
BiP ile para gönderme devri başladı

Mesaj yazmak kadar kolay ve hızlı şekilde para transferine imkân veren BiP ile iBAN ya da hesap numarasına gerek duymadan artık sadece telefon numarasıyla para gönderilebiliyor.

Yeni özellikleriyle BiP’in her geçen gün daha da geliştiğine dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu; “BiP’ten görüntülü görüşme, anlık karşılıklı takip ve BasKonuş gibi özellikleri birçok küresel mesajlaşma uygulamasından önce hayata geçirdik. Şu an BiP’in 6 kişiye kadar video konferans yapılabilen inovatif bir özelliği de bulunuyor. Yepyeni özelliğimiz para transferiyle yine bir ilke imza atmış olduk. Artık BiP’le mesaj gönderir gibi para gönderilebiliyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP küresel marka olma yolunda hızla ilerliyor. Yakın zaman içerisinde ikinci telefon numarası tanımlama, ev veya iş telefonu ile faks numarasını ekleme gibi yeni özellikler de BiP’te aktif hale gelecek. Eklenecek bu yeni özellikleriyle BiP dünyanın ilgisini çekmeye devam edecek” dedi.

ÜÇ ADIMDA İŞLEM

-Mesaj penceresinden TL ikonuna tıklayıp kredi kartınızı ya da Paycell Kartınızı tanımlayıp, kart seçimini yapın.

-Gönderilecek tutarı belirleyip, parayı transfer edin.

-Eğer alıcıysanız ve Paycell Kartı’nız henüz yoksa, gelen para transfer bilgilendirmesi altındaki butona tıklayarak sanal kartınızı oluşturabilirsiniz.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 10:17
  1. Bip
  2. Kaan Terzioğlu
  3. Turkcell
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